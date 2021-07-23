Forbes: без иностранных денег России вряд ли удастся построить истребитель Checkmate

Россия рассчитывает, что новый истребитель Checkmate пойдёт на экспортный рынок, что позволит профинансировать его производство для нужд российской армии. Однако, как пишет Forbes, конструкция истребителя может не приглянуться тем самым покупателям, без которых проект Москвы так и не станет жизнеспособным, и без денег из-за рубежа построить Checkmate вряд ли удастся.

Ни для кого не является секретом, что свой новый истребитель Checkmate «Ростех», материнская компания «Сухого», намеревается предложить на экспортный рынок. В рекламном ролике одномоторного реактивного самолёта, который появился в сети в середине июля, актёры играют пилотов из Вьетнама, Индии, Аргентины и Объединённых Арабских Эмиратов. Без финансирования из-за рубежа построить Checkmate вряд ли удастся, однако, пишет Forbes, загвоздка состоит в том, что конструкция истребителя может не приглянуться тем самым покупателям, без которых проект Москвы так и не станет жизнеспособным.

Как отмечает издание, зачем России понадобился самолёт вроде Checkmate, которому по силам сбивать лучшие американские истребители, очевидно. Куда менее очевидно, что того же хотят Вьетнам, Индия, Аргентина и Объединённые Арабские Эмираты. Именно поэтому авиационный эксперт и автор книг Том Купер и назвал Checkmate «котом в мешке».

«Вопрос в том, — сказал он, — кто купит этого кота в мешке?»

Checkmate имеет безотводный воздухозаборник, V-образное хвостовое оперение и внутренние отсеки для оружия — всё это обеспечит ему небольшую радиолокационную сигнатуру. В то же время его крыло выглядит огромным. Это означает, что свой истребитель «Сухой» разрабатывал для полётов и боёв на больших высотах — от 12 км и выше.

По сочетанию этих качеств — скрытности и высокого потолка — можно заключить, что главными целями Checkmate станут столь же малозаметные и высоколетящие F-22 и F-35 американских вооружённых сил.

«Характеристики нового самолёта должны вызывать симпатию у российских генералов, у которых слюнки текут от одной мысли о подбитых F-35. Как приятный бонус, Checkmate может оказаться дешевле другого российского истребителя-невидимки — двухмоторного Су-57. Но не совсем ясно, почему «Сухой» и «Ростех» так рассчитывают на конкретные иностранные правительства для финансирования Checkmate. Вьетнамские, индийские, аргентинские и эмиратские военно-воздушные силы не так одержимы уничтожением F-35, как российские. Минимум двое из них даже пытаются обзавестись собственными F-35», — пишет Forbes.

Однако данная проблема существует не только у России. Американские производители нередко действуют столь же близоруко, разрабатывая оружие, которое хочет Пентагон, но для иностранных покупателей оно слишком наворочено либо дорого. Недаром боевые корабли с американских верфей сходят почти исключительно для ВМС США.

«Тут стоит отметить трудности американских верфей из-за отсутствия сильного экспорта. У «Ростеха» и «Сухого» они тоже могут возникнуть. Они собрали впечатляющий новый истребитель-невидимку — по крайней мере, его планер. Но двигатели и авионика — самые сложные части. И кто же выложит миллиарды долларов, чтобы довести самолёт до ума?» — задаётся вопросом автор материала.