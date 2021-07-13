Bild: больше никаких «дам и господ» — Lufthansa переходит на гендерно-нейтральные приветствия

Немецкая авиакомпания Lufthansa впредь не будет приветствовать пассажиров словами «дамы и господа» и «леди и джентльмены», сообщает Bild. На предприятии хотят, чтобы общение с туристами протекало «гендерно-нейтрально». Теперь на борту самолёта к ним будут обращаться «дорогие гости», рассказывает немецкое издание.
«Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на борт нашего самолёта Airbus A320, на рейc Lufthansa до Франкфурта» — это приветствие знакомо каждому туристу в Германии, пишет Bild. Но теперь авиакомпания от него отказывается, чтобы в будущем общение с пассажирами протекало «гендерно-нейтрально».
Также из лексикона экипажа исчезнут такие слова, как «леди» и «джентльмены», продолжает немецкое издание. Изменения коснутся всех партнёров Lufthansa, а именно Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels.
Представитель немецкой авиакомпании также рассказал, как будут впредь приветствовать пассажиров на борту: «И важно, чтобы в наших приветствиях мы учитывали всех. В зависимости от времени суток есть различные возможности, например, «дорогие гости», или «доброе утро, день или вечер», или «добро пожаловать на борт». Командир воздушного судна решает, какое обращение лучше всего подойдёт».
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