С прицелом на экспортные рынки — WION о презентации нового российского истребителя Checkmate

На ежегодном авиасалоне МАКС Россия продемонстрировала прототип нового истребителя пятого поколения производства «Сухого» под названием Checkmate, который должен стать лёгким аналогом Су-57, передаёт WION. Как отмечает канал, Москва во многом собирается поставлять новые Checkmate на экспорт, а его покупателями потенциально могут стать государства в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.
На ежегодном авиасалоне МАКС Россия продемонстрировала прототип нового истребителя пятого поколения производства «Сухого», рассчитывая поставлять его на экспорт. Этот боевой самолёт, который получил название Checkmate («шах и мат». — ИноТВ), скорее всего, расценят как конкурента американскому малозаметному истребителю F-35. Предполагается, что самолёт поднимется в воздух в 2023 году, в то время как первая партия этих машин будет готова к 2026 году. После начала серийного производства Россия планирует произвести 300 этих самолётов в течение 15 лет.
«Ростех» — российский аэрокосмический и оборонный конгломерат — заявил, что этот самолёт тяжело засечь, притом что расходы на его эксплуатацию будут довольно низкими. Каждая машина будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов, однако у России в арсенале уже есть один тяжёлый истребитель пятого поколения — Су-57. Вместе с тем Москва не располагает лёгким эквивалентом этой машины пятого поколения. Ожидается, что Checkmate заполнит эту лакуну, притом что он будет в основном ориентирован на экспортные рынки.
Москва ожидает, что истребитель будет пользоваться спросом у ближневосточных государств, а также у стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке. Глава аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил, что лёгкие истребители пользуются более существенным спросом, так как они подходят для стран, не обладающих большой территорией.
В 2011 году Россия воспользовалась авиасалоном МАКС, чтобы продемонстрировать малозаметный истребитель «Сухой» Су-57. В последние годы Россия создавала успешные прототипы новых оружейных систем, однако ей иногда не удавалось доводить их до стадии серийного производства. При президенте Владимире Путине Россия активно инвестировала в военную авиацию и новые вооружения как ради оснащения собственных Вооружённых сил, так и для повышения экспортных доходов от продажи оружия. Многие из российских вооружений основываются на советских технологиях времён холодной войны.
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