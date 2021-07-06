«Средний палец» Брюсселю — Süddeutsche Zeitung о покупке Швейцарией американских истребителей

На прошлой неделе правительство Швейцарии приняло решение о закупке у США 36 истребителей-бомбардировщиков F-35A на сумму €4,6 млрд, передаёт Süddeutsche Zeitung. Помимо американской оборонной компании Lockheed Martin, в тендере принимали участие предложения от американской корпорации Boeing и европейских концернов Dassault и Airbus. Как отмечает издание, решение швейцарского правительства подверглось резкой критике как внутри страны, так и в Евросоюзе: Брюссель «крайне разочарован» пренебрежением со стороны Берна.

После нескольких месяцев слухов на прошлой неделе правительство Швейцарии наконец решило, у кого оно закупит новые истребители. Победителем всесторонней оценочной процедуры стала Lockheed Martin, крупная оборонная компания из США. Швейцария планирует потратить около 5 млрд швейцарских франков, или примерно €4,6 млрд, на покупку 36 истребителей-бомбардировщиков F-35A. В случае, если Федеральное собрание — швейцарский парламент — одобрит это решение и ни один референдум его не изменит, Швейцария заключит одну из самых дорогостоящих сделок по продаже оружия в истории, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Министерство обороны Швейцарии заявило, что все четыре типа испытанных самолетов: Airbus Eurofighter Typhoon, Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale и Lockheed Martin F-35A — соответствуют необходимым требованиям. Но именно истребитель от американской компании Lockheed Martin продемонстрировал «наивысшие характеристики по самой низкой цене».

Возникает вопрос: зачем небольшой нейтральной страна может понадобиться такой впечатляющий парк истребителей и самолётов с применением стелс-технологий (так называемых самолётов-невидимок. — ИноТВ), которые считаются настоящим «орудием войны»? Ведь в последний раз боевые действия на швейцарской территории происходили 170 лет назад.

По словам автора статьи, Швейцария по-прежнему придаёт большое значение своей обороноспособности. Ключевую роль в данном случае играет понятие «вооружённого нейтралитета»: в случае сомнений швейцарцы хотели бы иметь возможность защитить себя и свой особый статус. Именно поэтому Швейцария держится за свою армию, всеобщий призыв, либеральное законодательство, касающееся приобретения оружия, и жаждет обновить устаревший парк истребителей. Как отмечает издание, швейцарская армия, безусловно, изменилась за последние годы. Она уменьшилась, а круг её задач расширился. Однако большинство швейцарцев принципиально поддерживают свои вооруженные силы и их цель — «предотвращение войны с помощью обороноспособности».

Как отмечает издание, в отношении истребителей царят похожие настроения: лишь немногие швейцарцы серьёзно задаются вопросом о том, нужны ли стране боеспособные истребители. Косвенно это связано и с нейтральным статусом: Швейцария часто становится ареной для международных конференций и мирных переговоров. Но для встреч на высшем уровне, таких как Всемирный экономический форум в Давосе или саммит президентов России и США в Женеве, государство должно иметь возможность защитить своё воздушное пространство. Так считают даже антимилитаристы, например, из «Группы за Швейцарию без армии». В своих заявлениях организация всегда указывает, что не имеет ничего против «лёгких истребителей» для выполнения полицейских задач.

Тем не менее решение правительства подверглось резкой критике. Во-первых, по какой причине швейцарское правительство так отчаянно жаждет приобрести бомбардировщик-невидимку, который считается самым современным и совершенным самолетом среди четырёх, участвовавших в тендере? Во-вторых, зачем правительство так отчаянно идёт риск и пренебрегает Евросоюзом, отказываясь от двух европейских истребителей, Eurofighter и Rafale? Ведь всего несколько недель назад Берн объявил об отказе от переговоров по рамочному соглашению с Брюсселем, продолжавшихся в течение семи лет, подчёркивает автор.

Противники решения, задающиеся первым вопросом, уже начали сбор подписей за инициативу по прекращению спорных закупок. Помимо участников «Группы за Швейцарию без армии», против закупки истребителей выступают социал-демократы и «Зелёные». В сентябре прошлого года этот альянс с помощью референдума уже попытался наложить вето на это решение: с преимуществом в 8 тыс голосов победу одержали сторонники дорогостоящего приобретения. «Перевес был слишком мал, чтобы просто проигнорировать опасения оппозиции", — подчёркивает член Федерального собрания от партии «Зелёных» Марионна Шлаттер.

Шлаттер и её коллеги убеждены, что F-35A не соответствует нуждам Швейцарии. И даже если бы сравнительная оценка Министерства обороны продемонстрировала, что этот самолет является самым дешёвым, опыт других стран показывает, что на самом деле F-35A «чрезвычайно дорог в обслуживании». Кроме того, истребители известны своими техническими недостатками. По данным Пентагона, в настоящее время у истребителя присутствует более 800 аппаратных и программных дефектов, десять из которых являются «серьёзными».

Вторым вопросом задаются преимущественно в Брюсселе. Кристоф Грюдлер, депутат Европараламента, рассказал в интервью газете Tages-Anzeiger, как решение Швейцарии было воспринято странами ЕС: «Швейцария дважды показала нам средний палец: сначала с рамочным соглашением, а теперь с покупкой американского истребителя». По его словам, Брюссель «крайне разочарован». Все, кто защищал Швейцарию, «чувствуют себя обманутыми».

Продолжат ли «замороженные» отношения между Берном и Брюсселем охладевать и дальше после решения о закупке американских истребителей? Несомненно то, что сохранение близких отношений во многом зависит от доброй воли европейцев — и Берн, по мнению автора, как минимум, рискнул их доброй волей. На прошлой неделе министр обороны Виола Амерд попыталась развеять эти опасения. По её словам, результат оценочной процедуры был настолько явным, что «места для политических соображений не осталось». Похоже, противники закупки F-35A уверены в обратном, пишет Süddeutsche Zeitung.