SRF: Швейцария прервала переговоры с ЕС из-за боязни потерять суверенитет
Это заявления политиков по поводу срыва переговоров с Брюсселем. А что говорят по этому поводу представители бизнеса и профсоюзов? Вопросы им задал Марсель Нидерманн.
Это заявления политиков по поводу срыва переговоров с Брюсселем. А что говорят по этому поводу представители бизнеса и профсоюзов? Вопросы им задал Марсель Нидерманн.
Соединённые Штаты не намерены возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), сообщил ТАСС официальный представитель Госдепартамента США.
В Колумбии за прошедшие сутки выявили 25 092 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 3 319 193.
Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста в миссии Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии при организации, после того как эти страны выступили с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair.
В России лесопожарные службы за сутки потушили 51 природный пожар на площади более 559 га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
Действующий президент Сирии Башар Асад, одержавший победу на президентских выборах, поблагодарил сирийцев и заявил о начале нового этапа в истории страны.
Сотрудники МВД Грузии задержали восемь человек в ходе стычек противников строительства ГЭС «Намахвани» с полицейскими.
В течение недели разведку у российских границ вели 48 иностранных летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Российские власти в ближайшее время могут разрешить прилёт авиарейсов европейских авиакомпаний по альтернативным маршрутам — в обход Белоруссии.
Во Внутреннем Японском море, у побережья острова Сикоку, грузовое судно столкнулось с небольшим танкером ULSAN PIONEER.
Римский футбольный клуб «Лацио» объявил об отставке итальянского специалиста Симоне Индзаги с поста главного тренера команды.
Россия во время незапланированного заседания Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair в Белоруссии выступила за проведение честного и транспарентного расследования.
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Никола Влашич высказал мнение о своём будущем в московской команде.
В Москве состоялась церемония взвешивания бойцов перед турниром по смешанным единоборствам ACA 123.
Действующий президент Сирии Башар Асад одержал победу на президентских выборах в стране, набрав 95,1% голосов избирателей.
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ является якобы «самым грязным» в мире.
Итальянец Альберто Беттиол, выступающий за EF Education-Nipp, одержал победу на 18-м этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».
В Минфине Нидерландов сообщили, что страна пока не получала официального уведомления от России о выходе из налогового соглашения.
Бывший нападающий «Краснодара» Ари рассказал о своих планах на будущее.
Московский главк МЧС предупредил о сильном дожде, грозе и ветре в Москве в ближайшие часы и до утра пятницы, 28 мая.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о судействе в российском футболе.
Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украине необходимо позаботиться о своей национальной безопасности из-за сближения России и Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».
Франция вводит с 31 мая дополнительные меры контроля и ограничения для прибывающих из Великобритании в связи с появлением в соседней стране очагов заболеваемости индийским штаммом коронавируса.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как относится к назначению иностранных специалистов в российские клубы.
Сергей Колесников, массажист нападающего флорентийской «Фиорентины» Александра Кокорина, объяснил, зачем футболист решил сделать операцию.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире выявили 539 384 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В Хельсинки состоялась жеребьёвка чемпионата Европы по волейболу 2021 года среди мужских команд.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что новый пакет индивидуальных санкций ЕC против белорусских властей почти полностью готов и будет утверждён в ближайшее время.
Российский посол в Вене Дмитрий Любинский высказался против политизации темы авиасообщения между Россией и Австрией. Об этом он написал в своём Facebook.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность изменения формата проведения плей-офф Лиги чемпионов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Белоруссия зачастую похожим образом действуют на мировой арене и создают схожие проблемы.
Международная федерация самбо (FIAS) вступила в Международную ассоциацию Мировых игр (IWGA).
Международный балетный фестиваль «Бенуа де ла Данс» пройдёт 8—9 июня на исторической сцене Большого театра в Москве. Мероприятие состоится при поддержке Минкультуры России.
Профессор кафедры труда и социальной политики, директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина рассказала о причинах разводов в России.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал идею запретить открытую продажу самогонных аппаратов.
Министерство иностранных дел России подтвердило, что получило от Соединённых Штатов уведомление о решении не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом информирует Интерфакс.
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев высказал мнение о том, в чём сила российской национальной команды.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о грозах в Московском регионе в конце мая.
Адвокат Инесса Оленская сообщила, что встретилась со своим подзащитным — одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, который был задержан в минском аэропорту.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, его первые итоги должны быть подведены к 25 июня.
Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев рассказал о работе команды на сборе в австрийском Нойштифте.
В рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт серия мероприятий правительства Москвы.
В Ханты-Мансийске в среду выпало рекордное количество осадков.
Власти Краснодарского края заявили о готовности проекта по реставрации башни на горе Большой Ахун в Сочи.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном, пропускающим сбор в австрийском Нойштифте из-за болезни.
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе слушаний в конгрессе заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Афганистана продвигается с небольшим опережением графика.
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал об отношении россиян к беспрерывному образованию.
Синоптики предупредили о заморозках, которые ожидаются 28 мая на юге Тюменской области.
Иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина оценила ситуацию с аллергическими заболеваниями.