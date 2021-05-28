SRF: Швейцария прервала переговоры с ЕС из-за боязни потерять суверенитет

Швейцария прервала переговоры с ЕС по поводу рамочного соглашения об углублении экономических связей, сообщает SRF. В профсоюзных организациях опасаются, что этот договор может привести к безвозвратной утрате суверенитета страны. И теперь отношениям Берна и Брюсселя грозит «ледниковый период», ведь пока что не известно, как дальше будет развиваться партнёрство.

Это заявления политиков по поводу срыва переговоров с Брюсселем. А что говорят по этому поводу представители бизнеса и профсоюзов? Вопросы им задал Марсель Нидерманн.

В этом нет смысла. Позиции слишком сильно отличаются. Институциональное рамочное соглашение с ЕС мертво. Таким образом экономические отношения Швейцарии замораживаются на уровне двусторонних соглашений от 2004-го. «Это ошибка», — говорит президент ассоциации машиностроительной и электротехнической промышленности (Swissmem). Срыв переговоров грозит потерей рабочих мест, особенно это касается промышленности, сильно ориентированной на экспорт.

МАРТИН ХИРЦЕЛЬ, президент Swissmem: Swissmem это решение очень разочаровало. Таким образом Национальный совет не решил ни одной проблемы, а, наоборот, поставил под угрозу успешный путь выстраивания двусторонних отношений.

Срыв переговоров — это единственный возможный путь, говорят профсоюзы. Только так можно защитить заработные платы и рабочие условия.

АДРИАН ВЮТРИХ, президент объединения профсозных организаций Travail Suisse: Мы считаем, что, прервав переговоры, Национальный совет поступил правильно. Разногласия были слишком большими. Для работников слишком многое стояло на кону.

Сопрезидент экономической группы Autonomiesuisse, критически относящейся к ЕС, годами боролся с рамочным соглашением и считает, что теперь его правота подтвердилась. Он очень рад этому решению.

ХАНС-ЙОРГ БЕРЧИ, сопредседатель Autonomiesuisse: Autonomiesuisse приветствует решение Национального совета прервать переговоры. Мы убеждены, что их продолжение приведёт к негативным результатам для Швейцарии, в частности, к безвозвратной утрате суверенитета.

Разногласия между ЕС и Швейцарией слишком большие. Как же растопить холодные отношения с самым важным торговым партнёром? Для этого Швейцария должна вспомнить о своих сильных сторонах. Она может набрать очки с помощью оставшегося двустороннего договора, соглашения о свободной торговле и особенно товаров, пользующихся спросом.

ХАНС-ЙОРГ БЕРЧИ: С обеих сторон присутствует сильная заинтересованность. Я убеждён, что мы продолжим взаимовыгодное партнёрство в рамках двусторонних отношений.

Промышленность борется за свой рынок сбыта. Сейчас нужно как можно быстрее провести реформы, чтобы обеспечить двусторонние отношения, а также заключить новые договоры с ЕС.

МАРТИН ХИРЦЕЛЬ: Сейчас главная ответственность ложится на дипломатов: мы должны объяснить это решение нашим друзьям в ЕС и минимизировать ущерб. Потом Национальный совет должен нам показать, каким образом он обеспечит беспрепятственный доступ к самому большому рынку сбыта в Европе на долговременную перспективу.

В будущем права рабочих будут прописаны в двусторонних договорах. Теперь Швейцария должна будет поддержать транснациональные законы Европы о защите заработной платы, говорят в профсоюзах.

АДРИАН ВЮТРИХ: У Швейцарии много общего с ЕС сейчас, и так будет в будущем. Мы — один из самых важных торговых партнёров ЕС. Поэтому в рамках двусторонних соглашений общее сотрудничество в экономической и других сферах продолжится.

Как предотвратить «ледниковый период», который грозит после провала переговоров? По этому поводу согласия нет. Пока бизнес и профсоюзы не договорятся, торговые отношения с ЕС останутся замороженными на уровне двусторонних соглашений.

Дата выхода в эфир 26 мая 2021 года.