Der Spiegel: новый немецко-французский истребитель может устареть ещё до начала производства

Проект немецко-французского истребителя FCAS, планируемого к выпуску в 2040 году, может устареть ещё до схода с конвейера, пишет Der Spiegel. Эксперты бундесвера отмечают, что ряд важнейших для проекта технологий просто не успеют внедрить: также отмечается, что FCAS больше отвечает интересам французской индустрии, нежели немецкой, которой будет трудно развивать свои технологии в рамках проекта.

В минувшую пятницу Ангела Меркель и Эммануэль Макрон провели онлайн-совещание, пишет Der Spiegel: во время беседы они обсудили ситуацию с разработкой немецко-французского боевого самолёта FCAS. Как отмечает издание, посыл обоих лидеров заключался в том, что переговоры по самолёту были трудными, однако теперь все проблемы остались позади. Германия, Франция, а также Испания будут вместе создавать FCAS: проект обойдётся в €100 млрд и поступит в войска в 2040 году, заменив немецкий «Еврофайтер» и французский «Рафаль».

Однако в рядах бундесвера проект получает весьма негативные оценки, отмечает издание. По мнению экспертов, немецкая сторона пошла на поводу у Парижа и поступилась собственными интересами. На выходе получится истребитель, который технологически не будет соответствовать требованиям времени.

Как пишет Der Spiegel, администрация снабжения бундесвера из города Кобленц выпустила 22-страничный отчёт о договоре по созданию FCAS. В отчёте говорится о том, что технические положения договора нужно пересмотреть. Также отмечается риск того, что ряд важнейших для проекта технологий не удастся внедрить вовремя или же в нужном объёме.

Эксперты также отмечают тот факт, что для первой испытательной модели FCAS был использован двигатель от французского истребителя «Рафаль», несмотря на то, что двигатель «Еврофайтера», разработанный немецкой компанией MTU, мощнее. Таким образом, эксперты из Кобленца отмечают, что договор, в первую очередь, соответствует французским интересам. Развитие FCAS будет выгодным для французской индустрии, а немецкие компании не смогут в полной мере развивать свои технологии в рамках проекта.

В минобороны ФРГ заявили, что отчёт администрации бундесвера из Кобленца не учитывает политической важности договора о FCAS. При этом в самом ведомстве также признают риски и проблемы связанные с проектом, отмечает издание.