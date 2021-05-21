SZ: успеть до выборов — новый бундестаг может поставить крест на будущем европейского истребителя

После принципиального соглашения Германии, Испании и Франции о создании нового истребителя FCAS немецкая правящая коалиция рассчитывает быстро одобрить финансирование проекта в бундестаге, пишет Süddeutsche Zeitung. Издание отмечает, что решение необходимо принять до выборов, поскольку новая правящая коалиция может и не поддержать проект, провал которого может сильно ударить по немецко-французскому сотрудничеству.

На фоне того, что Германия, Франция и Испания достигли принципиального соглашения о создании нового боевого самолёта, немецкая правящая коалиция намерена в сжатые сроки одобрить в бундестаге соответствующий бюджет, пишет Süddeutsche Zeitung. Как отмечает издание, действовать быстро нужно из-за приближающихся выборов. Согласно данным французской стороны, расходы на первую фазу развития истребителя FCAS должны составить €3,5 млрд, которые будут поровну разделены между тремя странами, участвующими в проекте: к 2027 году планируется создать летающий прототип.

Представители немецких правящих партий ХДС и СДПГ выразили свою поддержку проекту, пишет издание. Отмечается, что решение по проекту считается необходимым принять именно сейчас, поскольку после выборов в бундестаге будет сформирована новая правящая коалиция, которая может и не поддержать выделение средств на FCAS. Как пишет Süddeutsche Zeitung, партия зелёных пока заняла выжидательную позицию, не выразив своего чёткого отношения к проекту, а также предостерегла от повторения ошибок, допущенных при создании общеевропейского транспортного самолёта A400M.

Как отмечает издание, провал проекта стал бы сильным ударом по немецко-французскому сотрудничеству, причём не только в оборонительной сфере. Süddeutsche Zeitung информирует, что FCAS должен с 2040 года заменить французский истребитель «Рафаль» и немецкий «Еврофайтер». Президент Франции Эммануэль Макрон видит в новом истребителе ключевой элемент его идеи о стратегической автономии Европы. FCAS должен сделать Европу более независимой от США и американской военной индустрии и создать условия для самостоятельной европейской внешней политики и политики безопасности.

Как и в прочих европейских оборонительных проектах, в вопросе FCAS большую роль играют интересы промышленности, пишет Süddeutsche Zeitung. Депутаты бундестага грозят заблокировать финансирование проекта, в случае если не будут полностью соблюдены требования немецких предприятий.