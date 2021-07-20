Манёвренный и недорогой, но не слишком скоростной: Forbes оценил новый российский истребитель

Кадры нового российского истребителя «Сухого» под названием Checkmate, который представят на авиасалоне МАКС на следующей неделе, дают возможность оценить его конструкцию и возможные боевые характеристики, пишет Forbes. По мнению журнала, ряд технических деталей указывает на то, что этот малозаметный истребитель будет манёвренным и не слишком дорогим по сравнению с конкурентами, однако будет несколько уступать им в скорости.

Не так давно в интернете появились кадры с новым российским малозаметным истребителем. По имеющимся данным, этот одномоторный боевой самолёт, который производитель «Сухой» окрестил словом Checkmate — «шах и мат», — дебютирует на авиасалоне МАКС на следующей неделе, пишет Forbes.

На самых ранних фотографиях новый «Сухой» покрыт брезентом, в то время как на новых — уже нет. При этом речь здесь, как отмечает журнал, может идти как о макете, так и настоящем прототипе.

«Как бы то ни было, теперь мы можем попытаться оценить конструкцию Checkmate», — предлагает Forbes.

На первый взгляд Checkmate может похвастаться всеми признаками малозаметного самолёта: точёный нос и фюзеляж, V-образные рулевые поверхности хвостового оперения и внутренние отсеки вооружения — все эти черты способствуют рассеиванию, а не прямому отражению радиоволн. Однако больше всего в глаза бросается передний подфюзеляжный воздухозаборник.

Эта конструкция похожа на то, как спроектированы американские F-16, европейские Typhoon и китайские J-10 притом, что она перенаправляет воздух непосредственно к двигателю, что ведёт к улучшению его характеристик при больших углах атаки по сравнению с самолётами со сложными боковыми воздухозаборниками.

Но у всего есть обратная сторона. Входное отверстие воздухозаборника может потребовать наличия различных заслонок и зазоров, необходимых для замедления сверхзвукового потока воздуха до дозвуковой скорости, так как реактивные двигатели с входящим сверхзвуковым потоком справиться не в состоянии.

В то же время вариантов изгиба впускного канала для скрытия поверхности турбины не слишком много. Это ведёт к тому, что радары противника в лобовой проекции будут смотреть прямо на самую отражающую часть самолёта.

В своё время, однако, компания Lockheed Martin внедрила новую конструкцию воздухозаборника — безотводный воздухозаборник с тщательно продуманными неровностями и выпуклостями. Это позволяет как замедлить поступающий воздушный поток, так и экранировать турбину. Кроме того, эта конструкция проста, что ведёт к значительному снижению стоимости производства по сравнению с другими вариантами. Основная проблема такого технического решения в том, что оно, по всей видимости, не позволяет развивать скорость выше 2 Махов.

Иными словами, если клиенту нужен доступный по цене и манёвренный малозаметный истребитель, в то время как он готов пожертвовать некоторой скоростью, то такое техническое решение вполне разумно.

В конце концов, задача «Сухого» состоит, судя по всему, в том, чтобы разработать малозаметный истребитель, который будет по карману заказчикам за рубежом. Кроме того эта новинка может пройтись по вкусу и российским ВВС в качестве дополнения к более крупным, малозаметным и, возможно, весьма дорогим Су-57.

При этом трудно сказать, действительно ли Checkmate готов к полёту, — особенно если на МАКСе будет макет, а не рабочий прототип. Не стоит забывать, что большинство новых истребителей так и не идут в серию из-за проблем в разработке или нехватки заказчиков, которые могут позволить себе такую технику.

«Добьётся ли Checkmate, вопреки статистике, успеха и пойдёт ли в производство, покажет только время», — подытоживает Forbes.