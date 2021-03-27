Ушёл вперёд на целое поколение — китайский лётчик расхвалил преимущества истребителя J-16 по сравнению с Су-30

По словам пилота Народно-освободительной армии Китая, китайский многоцелевой истребитель J-16 безупречен и существенно превосходит другие аналогичные самолёты, в том числе российские. Как пишет Global Times, лётчик заверил, что обычный человек вряд ли отличит по внешнему виду J-16 от Су-30, однако внутри есть множество серьёзных отличий, и J-16 ушёл от Су-30 вперёд на целое поколение.
Китайский многоцелевой истребитель J-16 безупречен и существенно превосходит другие аналогичные самолёты, в том числе Су-30. Как пишет Global Times, об этом рассказал лётчик, летавший на J-16 и на других самолётах.
«Что касается характеристик, то J-16 превосходит все типы самолётов, на которых я летал. Если говорить об управляемости, то J-16 является самолётом поколения 3,5. В нём реализованы революционные решения в РЛС и системе управления огнём по сравнению с предыдущими моделями», — рассказал лётчик-инструктор Ван Сунси из ВВС Северного командования Народно-освободительной армии Китая, давая интервью центральному телевидению Китая.
Рассказывая о сильных сторонах J-16, Ван сравнил его с некоторыми другими хорошо известными самолётами. По его словам, у J-16 нет изъянов, потому что он оснащён оружием, действующим в любых погодных условиях. Пилот отметил, что обычный человек вряд ли отличит по внешнему виду J-16 от Су-30, однако внутри есть множество серьёзных отличий, и J-16 ушёл от Су-30 вперёд на целое поколение.
С ним согласен и китайский эксперт по военной авиации Фу Цяньшао. Он рассказал Global Times, что в аэродинамической схеме J-16 основное внимание уделено маневренности, а не малозаметности. Вместе с тем, благодаря новому покрытию, обнаружить самолёт будет труднее.
Как напоминает издание, с сентября 2020 года J-16 регулярно участвует в плановых учениях Народно-освободительной армии Китая в районе Тайваньского пролива. Машины J-16 также развёрнуты в Западном командовании с задачей защищать территориальную целостность западной части КНР.
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