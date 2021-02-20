СТРАНА: Украина ввела санкции против самолётов, на которых летали из Киева в Москву

Совета национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против против пяти летавших из Киева в Москву самолётов. Как передаёт «СТРАНА», также ограничения были наложены на компании, на которые зарегистрированы эти воздушные суда.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО ввел санкции против пяти летавших из Киева в Москву самолётов. Как пишет «СТРАНА», также санкции наложены на компании, на которые зарегистрированы эти воздушные суда, или обслуживавшие их.
Об этом Данилов сказал на брифинге 19 февраля по итогам заседания СНБО, который транслировался в Facebook Совбеза.
«Решением СНБО наложены санкции на компании, непосредственно на самолеты с их заводскими номерами и на компании, которые их обслуживали», — сказал чиновник.
Данилов добавил, что некоторые из этих самолётов обслуживали компании, отсутствующие в реестре предприятий, которым дано право обслуживать воздушные борта.
«На них летали господа из Киева на Москву, напрямую, скажем так», — пояснил Данилов.
Секретарь СНБО также сообщил, что все компании, к которым применены санкции, — иностранные. Причем одни зарегистрированы в Молдавии, а другие — в Португалии.
Следователи завели уголовное дело о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего после обращения о насилии над воспитанником одного из реабилитационных центров в Оренбургской области, сообщили в СУ СК России по региону.
В Татарстане план по вводу жилья на 2021 год выполнили на 16,5%. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин напомнил, что всего в этом году запланировано ввести 2 млн 670 тыс. кв. м жилья.
Двое пострадавших в результате обрушения конструкций на Норильской обогатительной фабрике находятся в тяжёлом состоянии в реанимации, ещё три человека — в разных отделениях местной больницы, сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Российская фигуристка Александра Трусова отреагировала на слова директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о том, что своим уходом в академию фигурного катания Евгения Плющенко расстроила бывших одноклассниц.
В подвале офиса Сбербанка на юго-востоке Москвы прорвало трубу, сработала пожарная сигнализация. В настоящее время авария устранена, филиал возобновил работу, сообщили в пресс-службе Московского банка организации.
Глава отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ), подозреваемый в получении взятки, арестован, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение украинских властей о введении санкций в отношении председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука является «противоправным абсурдом».
В Министерстве благоустройства Подмосковья рассказали, что с 20 по 23 февраля в парках области организованы развлекательные мероприятия ко Дню защитника Отечества, среди которых квадробиатлон, лазертаг, кинокаток, поисковые квесты.