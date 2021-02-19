24 канал: в Польше рассказали о планах перепродать Украине вакцину от COVID-19

Польша собирается перепродать нескольким странам, в том числе Украине, 4 млн доз вакцины AstraZeneca. Однако, как передаёт «Телеканал новин 24», это произойдёт только тогда, когда производители препарата наладят поставки в саму Польшу.

Польша намерена перепродать нескольким странам, которые не входят в Евросоюз, 4 млн доз вакцины AstraZeneca. Как передаёт «Телеканал новин 24», среди государств, которые могут получить препарат, есть и Украина, однако это произойдёт только тогда, когда производители наладят поставки в саму Польшу.

Сейчас Варшава приобрела у AstraZeneca 20 млн доз вакцины. 16 млн из них планируют использовать для иммунизации самих поляков. Ещё 4 млн хотят перепродать Украине, Грузии и Албании. В AstraZeneca обещали, что вакцины на польскую территорию поступят уже в первом полугодии 2021 года.

«Ещё не определён конкретный срок перепродажи этих доз. Были надежды, что это произойдёт в апреле. Мы будем принимать решение после получения графика поставки на второй квартал от всех производителей», — рассказал заместитель министра здравоохранения Польши Томаш Милковский.

Также сейчас идёт работа над соглашениями, что позволит перепродажу вакцины. Их сторонами являются Польша, ЕС и третья страна.

Как отмечает канал, украинцы могут получить прививки и в самой Польше. Такое предусмотрено на третьем этапе национального плана вакцинации. Касаться это будет только тех людей, которые находятся в стране легально. Для того чтобы получить дозу вакцины, нужно будет показать только паспорт. Вакцинация будет происходить за государственный счёт.