Главред: украинский дипломат рассказал, что усилит позицию Киева в переговорах по Донбассу

18:52
Роша включён в заявку «Спартака» на весеннюю часть сезона РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» внёс бразильского полузащитника Педро Рошу в заявку команды на весеннюю часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:49
Депутат парламента Дагестана Абуев опроверг своё задержание
Депутат Народного собрания (парламента) Дагестана Джафар Абуев опроверг информацию о своём задержании.
18:46
«Вашингтон» вернул Самсонова из АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» вернул российского голкипера Илью Самсонова в основной состав команды из фарм-клуба «Херши Беарс», выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
18:41
Генсек ООН: мир не может позволить себе раскол между сверхдержавами
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что международное сообщество не сможет справиться со стоящими перед ним вызовами, если в мире снова произойдёт раскол между двумя сверхдержавами.
18:39
Johnson & Johnson подала заявку в ВОЗ на регистрацию вакцины
Американская компания Johnson & Johnson подала во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на регистрацию вакцины от коронавируса бельгийского фармакологического подразделения Janssen.
18:33
«Краснодар» заявил Сафонова на вторую половину сезона РПЛ
Футбольный клуб «Краснодар» внёс голкипера Матвея Сафонова в заявку команды на весеннюю часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:32
Корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Японском море
Корабли Тихоокеанского флота продолжают плановые учения в Японском море.
18:16
Поздняков назвал чрезмерными требования IBU к россиянам на ЧМ по биатлону
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков после публикации предписаний Международного олимпийского комитета (МОК) относительно идентификации российских спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира высказал мнение, что Международный союз биатлонистов (IBU) предъявил с россиянам чрезмерные требования на чемпионате мира в словенской Поклюке.
18:15
В Москве по делу о взятке задержан глава отдела энергетической таможни
В Москве по подозрению в получении взятки задержан глава отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
18:09
Мадуро проинформировал Путина о ситуации в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро проинформировал президента России Владимира Путина о ситуации в стране.
18:03
Ростовский стадион «Олимп-2» переименован в честь Виктора Понедельника
Футбольному стадиону «Олимп-2» в Ростове-на-Дону присвоено имя известного в прошлом нападающего сборной СССР чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника.
17:55
Поздняков сообщил, что предписания МОК по символике российских спортсменов согласованы с ключевыми организациями
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал предписания Международного олимпийского комитета (МОК) относительно символики, с которой российские спортсмены будут выступать на летних Играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине.
17:53
Боррель готов пригласить участников СВПД и США на консультации
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель готов пригласить участников СВПД, а также США для неофициальных консультаций и обсудить действия по иранской ядерной сделке.
17:47
Глава Минздрава Польши заявил о третьей волне коронавируса в стране
Глава Минздрава Польши Адам Недзельский заявил, что c учётом роста ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции в стране можно говорить о наступлении третьей волны COVID-19.
17:44
МОК утвердил символику для сборной России на Играх в Токио и Пекине
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил название и символику, с которыми российские спортсмены будут выступать на летних Играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине.
17:43
Эксперт оценил перспективы спроса на ипотеку в России
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец оценил перспективы спроса на ипотеку в стране.
17:41
Суд отправил на лечение участницу секты по делу об истязании ребёнка на Урале
Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении участницы секты «Ученики Христа» — гражданки Казахстана Юлии Школкиной, обвинявшейся в истязании своего сына.
17:40
Эксперт оценил перспективы онлайн-продаж автомобилей
Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев оценил перспективы онлайн-продаж машин.
17:39
Экономист прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в 2021 году
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в 2021 году.
17:39
В Госдуме прокомментировали подписание соглашения с Белоруссией о перевалке нефтепродуктов в портах России
Член думского комитета по энергетике Дмитрий Ионин прокомментировал подписание соглашения с Белоруссией о перевалке нефтепродуктов в портах России.
17:38
Мишустин провёл заседание правкомиссии по контролю за инвестициями
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание правительственной комиссии по иностранным инвестициям, на котором одобрен ряд сделок.
17:34
Собянин вручил премии Москвы 2020 года в области обеспечения безопасности
В преддверии Дня защитника Отечества мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов городской премии 2020 года в области обеспечения безопасности.
17:32
В павильоне МЦД пройдут мероприятия ко Дню защитника Отечества
В честь Дня защитника Отечества павильон МЦД подготовил тематические развлечения, связанные с железнодорожной тематикой.
17:31
Промоутер сообщил о возможном переносе боя Поветкин — Уайт
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что второй поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом может быть перенесён на более позднюю дату.
17:29
«Норникель» не будет оспаривать решение суда о взыскании 146 млрд рублей
Компания «Норникель» решила не обжаловать решение суда о компенсации ущерба в размере 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.
17:28
Синоптики рассказали об аномальных морозах в Татарстане
Аномально холодная погода сохранится в Татарстане до 26 февраля.
17:24
Новогодний клип «Рубина» номинирован на Sport Business Awards
Организаторы международной премии в области спортивного бизнеса Sport Business Awards огласили списки претендентов на награды в 24 номинациях.
17:22
В Польше оценили ход вакцинации от COVID-19
Уполномоченный правительства Польши по вопросам вакцинации Михал Дворчик заявил, что страна занимает первое место в Евросоюзе по числу вакцинаций от коронавируса на 100 тыс. человек.
17:18
В Грузии представили кандидата на должность главы Минобороны
Заместитель министра обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе представлен на должность главы Минобороны, сообщил кандидат в премьер-министры республики Ираклий Гарибашвили.
17:05
Губерниев высказался о составе сборной России на мужскую эстафету на ЧМ
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о составе мужской сборной России на эстафетную гонку 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
16:58
В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Калининградской области выявили 131 случай COVID-19, из больниц выписаны 134 человека, заявили в региональном оперативном штабе.
16:57
МИД России приветствует возвращение США в Парижское соглашение по климату
В МИД России заявили, что российская сторона приветствует возвращение США в Парижское соглашение по климату.
16:53
Ряд сотрудников посольства Киргизии в Москве привились «Спутником V»
Некоторые сотрудники посольства Киргизии в Москве привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщили в дипмиссии.
16:52
Состоялось первое заседание оргкомитета ЧМ и ЮЧМ по хоккею 2023 года в России
Вице-премьер-министр России Дмитрий Чернышенко провёл первое заседание организационного комитета чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге и юниорского первенства в Омске и Новосибирске.
16:52
Летевший из Уфы в Самару самолёт вернулся в аэропорт
Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Уфа — Самара, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранного шасси.
16:47
В Дубне запустили производство новейших медицинских игл
Уникальное производство двусторонних игл с камерами визуализации для забора венозной крови появилось в подмосковной Дубне. Это первый серийный выпуск полного цикла в стране.
16:46
США официально вернулись в Парижское соглашение по климату
Соединённые Штаты официально вернулись в Парижское соглашение по климату. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
16:46
В Крыму с помощью спецтехники из снежных заносов достали 53 автомобиля
Сотрудники ГУ МЧС по Крыму и дорожных служб достали из снежных перемётов 53 автомобиля.
16:45
WADA не возражает против вакцинирования спортсменов от коронавируса
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не видит препятствий для вакцинации спортсменов от коронавирусной инфекции.
16:40
Власти Краснодарского края временно отменили пассажирские автобусы в Крым
Администрация Краснодарского края отменила отправление пассажирских автобусов через Крымский мост из-за погодных условий.
16:40
Военные Белоруссии получили новые средства и комплексы связи
Военнослужащим в Белоруссии передано около 40 комплектов новых и модернизированных средств и комплексов связи.
16:39
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком минувшей недели в Лиге чемпионов УЕФА.
16:37
Аргентинские дипломаты в Москве привились «Спутником V»
Сотрудники посольства Аргентины в Москве прививаются российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом РИА Новости сообщили в дипломатической миссии.
16:30
СМИ: ФК «Тамбов» доиграет сезон РПЛ-2020/21
ФК «Тамбов» не снимется с участия в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) по ходу нынешнего сезона.
16:25
Экипаж судна под флагом Панамы в Керченском проливе запросил эвакуацию
Экипаж судна под флагом Панамы в Керченском проливе запросил эвакуацию из-за отравления пяти моряков, один человек скончался. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
16:23
Хованцев: на мужскую эстафету у нас оптимальный состав
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил состав национальной команды на эстафету на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.
16:20
Шесть россиян попали в ДТП с автобусом в Египте
В Египте шесть граждан России пострадали в аварии с участием туристического автобуса, их травмы не представляют опасности. Об этом сообщили в российском посольстве.
16:11
В посольстве Чили в Москве прививаются «Спутником V»
Несколько сотрудников посольства Чили в Москве уже привились российской вакциной «Спутник V», остальные рассматривают такую возможность.
16:04
Газизов: благодарен Федуну за то, что он отпустил меня из «Спартака»
Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свой уход из московского клуба, поблагодарив владельца красно-белых Леонида Федуна.
15:59
В четырёх муниципалитетах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за циклона
В Белогорском, Ленинском и Кировском районе Крыма, а также в Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона. Власти приняли решение перекрыть трассу «Таврида» от Белогорска до Керчи.