Главред: Украине нужно вынудить Россию выйти из переговоров по Донбассу
Чтобы Украина смогла достичь успеха в переговорах по Донбассу, нужно оказывать давление на Россию и создать условия, при которых россияне сами захотят выйти из переговоров. Как пишет «Главред», об этом заявил представитель делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.
По его словам, определённый прогресс в рамках переговорного процесса всё-таки есть — 5 лет назад стороны не хотели выполнять соглашения, а теперь Украина призывает к модернизации договорённостей. При этом Киев в вопросе «Минска» пользуется поддержкой Запада.
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