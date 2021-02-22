24 Horas: после инцидента над Денвером Boeing рекомендовал пока не использовать 128 лайнеров модели 777

21:22
Свищёв: если Назаров распространяет слухи про Панарина, то должен понести за это наказание
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова тренера Андрея Назарова по поводу хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
21:12
В Петербурге рассказали о поставках вакцины от коронавируса
В аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева рассказали о поставках вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в город.
21:09
Врач сборной России по футболу высказался о возможных травмах при игре на морозе
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, может ли игра на морозе увеличить риск получения травм.
21:08
В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
За сутки в Севастополе выявили 63 случая инфицирования COVID-19.
20:58
Синоптики предупредили о морозах до -39 °C в Самарской области
В Самарской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
20:55
Метеоролог рассказал, каким будет начало марта в Москве
Ведущий специалист центра «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в начале марта.
20:54
Дзюба заявил, что его ориентиром является Ибрагимович
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос, до какого возраста он хотел бы выступать, и признался, что для него ориентиром является шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович.
20:54
Валентина Теличкина рассказала о Екатерине Градовой
Актриса Валентина Теличкина рассказала о своей коллеге Екатерине Градовой.
20:52
В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
В Кировской области зарегистрировали 131 случай COVID-19 за сутки. Выздоровели 334 человека.
20:51
Александр Митта поделился воспоминаниями об Алексее Петренко
Режиссёр Александр Митта поделился воспоминаниями об актёре Алексее Петренко, ушедшем из жизни 22 февраля 2017 года.
20:47
Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Градовой
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Екатерины Градовой.
20:42
Синоптик рассказал подробности о «барической пиле»
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал подробности о «барической пиле».
20:42
Боррель заявил о планах ЕС начать разработку новых санкций против Минска
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС принял решение начать разработку новых санкций против Белоруссии.
20:39
В Оренбургской области продлили ряд ограничительных мер по COVID-19
В Оренбургской области ряд ограничительных мер по COVID-19 продлили до 8 марта.
20:39
Кожевников — о ситуации с Панариным: считаю, что Назаров прав
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на слова тренера Андрея Назарова в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
20:38
Спасатели предупредили об аномально холодной погоде в Тюменской области
Главное управление МЧС России по Тюменской области сообщило, что аномально холодная погода с понижением температуры ниже климатической нормы на 10 °С и более продержится в регионе до конца недели.
20:37
В Театре сатиры рассказали о Екатерине Градовой
Директор Театра сатиры Мамед Агаев рассказал об актрисе Екатерине Градовой.
20:36
Юрий Кара поделился воспоминаниями об Алексее Петренко
Режиссёр Юрий Кара поделился воспоминаниями об актёре Алексее Петренко, ушедшем из жизни 22 февраля 2017 года.
20:35
Владимир Винокур рассказал о планах на 23 Февраля
Артист эстрады Владимир Винокур рассказал о планах на 23 Февраля.
20:33
Спасатели предупредили о морозах до -37 °С в Оренбургской области
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области.
20:27
НХЛ поддержала Панарина после обвинений в избиении девушки
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отреагировали на обвинения в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
20:25
В Британии за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании в течение суток зарегистрировали 10 641 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
20:24
Автоэксперт оценил перспективы электромобилей
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценил перспективы электромобилей.
20:22
Олег Шкловский поделился воспоминаниями о Екатерине Градовой
Актёр Олег Шкловский поделился воспоминаниями о своей коллеге Екатерине Градовой.
20:18
Депутат Лебедев считает сплетнями обвинения в адрес Панарина об избиении девушки
Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал обвинения в адрес российского хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге.
20:14
Диетолог дала рекомендации по питанию для граждан старше 50 лет
Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о правильном питании для граждан старше 50 лет.
20:13
Никас Сафронов поделился мнением о пандемии коронавируса
Заслуженный художник России Никас Сафронов поделился мнением о пандемии коронавируса.
20:13
В Москве намерены отреставрировать 118 военных монументов
В Москве планируют отреставрировать 118 военных монументов до 2022 года.
20:10
Главы МИД ЕС решили расширить санкции против России
Главы МИД стран ЕС решили ввести новые санкции против России в отношении лиц, которые, по мнению Брюсселя, «ответственны за осуждение Алексея Навального».
20:06
В Греции за сутки выявили 880 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 880 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.
20:03
«Рейнджерс» выступили с заявлением по обвинению Панарина в избиении девушки
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» выступил с официальным заявлением по поводу обвинения российского форварда команды Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге.
19:57
В Петербурге провели 14 тысяч тестов на COVID-19
В Санкт-Петербурге провели ещё около 14,46 тыс. тестов на COVID-19.
19:56
Метеоролог прокомментировал зиму на европейской территории России
Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал зиму на европейской территории России.
19:55
В Сахалинской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 25 тысяч человек
В Сахалинской области вакцинацию от коронавируса прошли 25 040 человек, из них оба этапа — 13 321.
19:54
Министр спорта Подмосковья назвал неожиданным вылет «Химок» из Кубка России по футболу
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал поражение «Химок» от самарских «Крыльев Советов» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
19:54
Ветеран Великой Отечественной поделился воспоминаниями о событиях военных лет
Ветеран Великой Отечественной войны Александр Марков поделился воспоминаниями о событиях военных лет.
19:53
Метеоролог дала прогноз относительно погоды на Урале
Метеоролог, климатолог, кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета и член РГО Екатерина Пестрякова дала прогноз относительно погоды на Урале.
19:51
Кабмин поручил подписать соглашение с Эр-Риядом о военном сотрудничестве
Кабмин России поручил Минобороны провести переговоры с саудовской стороной с участием МИД и «по достижении договорённости подписать от имени правительства России» соглашение о военном сотрудничестве.
19:48
В Удмуртии оценили динамику роста производительности труда
Рост производительности труда в Удмуртии достиг 115,45% по итогам первого года реализации соответствующего национального проекта.
19:48
Россияне рассказали о планах поздравить близких с 23 Февраля
Россияне рассказали, планируют ли они делать подарки на 23 Февраля своим близким.
19:46
В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом
За сутки в Крыму зарегистрировали 86 случаев инфицирования COVID-19.
19:44
СМИ: Панарин временно не будет играть за «Рейнджерс» после обвинений в избиении девушки
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ушёл в вынужденный отпуск после появившейся в прессе информации о том, как он в 2011 году избил 18-летнюю девушку в Риге.
19:38
Daft Punk завершили карьеру
Французский дуэт Daft Punk завершил карьеру. Музыканты опубликовали на YouTube почти восьмиминутный ролик Epilogue.
19:34
Терюшков сообщил, что «Химки» хотят сохранить Глушакова и продлить аренду Мирзова
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что футбольный клуб «Химки» намерен сохранить в команде хавбека Дениса Глушакова и полузащитника Резиуана Мирзова, арендованного у «Спартака».
19:26
Власти Британии рассчитывают снять ограничения по коронавирусу в июне
В Великобритании 8 марта начнётся первый этап снятия ограничений, власти планируют открыть школы. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.
19:18
СКА одолел «Куньлунь» в КХЛ, хотя проигрывал со счётом 0:3
Петербургский СКА одержал волевую победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:13
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 279 тысяч
В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1144 и достигло 279 456.
19:08
Назаров рассказал, как Панарин избил 18-летнюю девушку в 2011 году
Бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как экс-форвард подмосковной команды Артемий Панарин, который ныне выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», избил 18-летнюю девушку в 2011 году.
18:58
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 8 марта.
18:47
Аликин раскритиковал Павлову за слова в адрес тренерского штаба сборной России по биатлону
Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин поделился мнением о жалобах Евгении Павловой на протяжении чемпионата мира в Поклюке.