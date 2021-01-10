Handelsblatt: «прибыль выше безопасности» — Boeing 737 разбился в разгар серьёзного кризиса для концерна

Крушение Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air стало очередным провалом корпорации, сообщает Handelsblatt. Несмотря на то, что причина падения рейса Джакарты — Понтианак пока неизвестна, «любая плохая новость» наносит ущерб и финансам, и репутации Boeing. Как утверждает издание, в последние годы концерн «ставил прибыль и дивиденды выше безопасности своих самолётов», стремясь «удовлетворить акционеров».

Пассажирский самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с 62 людьми на борту, направлявшийся в город Понтианак на острове Калимантан, исчез с радара вскоре после взлета в Джакарте в 14:00 по местному времени. По всей видимости, он упал в море. Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил: «Мы очень обеспокоены этим инцидентом». По его словам, на борту находилось 50 пассажиров, в том числе семь детей и три младенца, а также 12 членов экипажа, сообщает Handelsblatt.

Даже спустя несколько часов после исчезновения самолёта было неясно, что именно произошло. Глава авиакомпании Джефферсон Ирвин Джаувена заявил, что из-за сильного дождя самолет вылетел с 30-минутным опозданием. По словам главы Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанга Сурио Аджи, обломки были обнаружены вблизи островов Лаки и Ланканг. По данным новостного портала Kompas.com, в районе падения самолёта рыбаки слышали взрыв.

Время полёта из Джакарты в Понтианак составляет всего один час. Однако уже через четыре минуты после взлёта самолёт потерял более 3300 метров высоты. После этого след самолёта затерялся в море к северу от острова Ява, утверждает издание.

Самолёту Boeing 737-500 было 27 лет. Он принадлежал авиакомпании Sriwijaya Air с 2012 года. Вместимость самолёта — восемь мест в бизнес-классе и 112 мест в эконом-классе.

В 2018 году Boeing 737 Max индонезийской компании Lion Air разбился на пути к острову Банка после взлёта в Джакарте. При этом погибли все 189 находившихся на борту. В 2014 году Airbus A320 лоукостера Indonesia AirAsia разбился в море на пути из Сурабая, расположенного на острове Ява, в Сингапур. Тогда также погибли все 162 пассажира. Как отмечает Handelsblatt, с точки зрения авиации Индонезия считается одной из самых небезопасных стран мира.

Boeing 737-500 был введён в эксплуатацию в 1994 году, он значительно старше, чем 737 Max. В отличие от последнего, у него на борту нет системы MCAS (Увеличение характеристик системы маневрирования. — ИноТВ). Именно эту систему считают причиной двух авиакатастроф — в октябре 2018 года в Индонезии и в марте 2019 года в Эфиопии.

Как отмечает Handelsblatt, система срабатывала, когда при ручном управлении угол атаки возрастал выше определённого уровня (нос самолёта был задран вверх при движении вперёд. — ИноТВ). Она направляла нос самолёта обратно вниз. Однако из-за того, что система была запрограммирована «слишком агрессивно», «самолёты прижимались к земле». Недавно концерн Boeing сообщил, что ошибки исправлены, и теперь самолёты Boeing 737 Max вновь могут летать. На земле им пришлось пробыть почти два года.

Таким образом, авиакатастрофа случилась в разгар серьёзного для компании кризиса. Несмотря на то, что причина катастрофы ещё не определена, любая плохая новость, связанная с самолётом Boeing, вредит американскому концерну, который в настоящее время несёт огромные убытки из-за самолётов 737 Max и пандемии коронавируса. Ущерб от «провала» самолётов Max компания оценила в 20 миллиардов долларов.

В этот четверг компания Boeing заключила договорённость с властями США о выплате во внесудебном порядке 2,5 миллиардов долларов для того, чтобы избежать уголовного процесса. По данным Handelsblatt, эта сумма включает штраф в размере 243,6 миллиона долларов, компенсационные выплаты клиентам авиакомпании в размере 1,77 миллиарда долларов и создание 500-миллионного фонда компенсации семьям жертв двух авиакатастроф.

Ожидается, что за 2020 год Boeing понесёт убытки в размере 4,5 миллиардов долларов. Не менее тяжёлым является ущерб, нанесённый репутации компании. При расследовании авиакатастроф выяснилось, что в последние годы концерн «ставил прибыль и дивиденды выше безопасности своих самолётов». При этом Boeing обманул и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Как утверждает Handelsblatt, всё это делалось для того, чтобы удовлетворить акционеров, которые могли рассчитывать на высокие дивиденды и на обратный выкуп акций, и сохранить краткосрочную прибыль на как можно более высоком уровне. Согласно исследованию Билла Лазоника, эксперта в области ценных бумаг, в общей сложности в период с 2009 по 2018 год Boeing вложил 121 процент прибыли в покупку собственных акций. По его словам, такие операции на финансовом рынке идут на пользу только акционерам и менеджерам, а не самой компании.