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Euronews: виновными в катастрофах Boeing 737 Max объявили инженеров-разработчиков
Комитет палаты представителей конгресса США опубликовал доклад по итогам расследования причин крушения новых авиалайнеров Boeing 737 Max, которое в обоих случаях произошло из-за дефекта в компьютерной системе коррекции маневрирования. Ответственность за катастрофы в докладе возлагается на инженеров-разработчиков этой модели и на надзорные органы, которые передали контроль над качеством в руки корпорации Boeing, передаёт Euronews.

Комитет палаты представителей конгресса США, изучавший причины и обстоятельства катастрофы двух Boeing 737 Max, опубликовал итоговый доклад. Ответственность за катастрофы члены комитета возложили на инженеров-разработчиков этой модели самолёта и на надзорные органы, которые уступили контроль над качеством нового самолёта самой корпорации Boeing. 

Как говорится в пресс-релизе, выпущенном парламентским комитетом, в докладе «излагаются пугающие факты о том, как Boeing — из-за конкуренции с Airbus и желания увеличить прибыльность для Уолл-стрит — обошёл проверки со стороны авиационной администрации, утаил критически важную информацию от пилотов, а затем ввёл в эксплуатацию самолёты, которые убили 346 невинных людей». 

Первая катастрофа самолёта модели Boeing 737 Max, введённой в эксплуатацию в начале 2017 года, произошла в октябре 2018 года: самолёт индонезийской авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после вылета и упал в море.

Спустя пять месяцев потерпел крушение самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Найроби. Катастрофа произошла через несколько минут после взлёта. 

В обоих случая, как установило расследование, крушение произошло «из-за дефекта в компьютерной системе коррекции маневрирования», который было невозможно исправить ручным управлением. 

Дата выхода в эфир 16 сентября 2020 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Euronews Франция Европа
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