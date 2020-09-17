Euronews: виновными в катастрофах Boeing 737 Max объявили инженеров-разработчиков

Комитет палаты представителей конгресса США опубликовал доклад по итогам расследования причин крушения новых авиалайнеров Boeing 737 Max, которое в обоих случаях произошло из-за дефекта в компьютерной системе коррекции маневрирования. Ответственность за катастрофы в докладе возлагается на инженеров-разработчиков этой модели и на надзорные органы, которые передали контроль над качеством в руки корпорации Boeing, передаёт Euronews.
Комитет палаты представителей конгресса США, изучавший причины и обстоятельства катастрофы двух Boeing 737 Max, опубликовал итоговый доклад. Ответственность за катастрофы члены комитета возложили на инженеров-разработчиков этой модели самолёта и на надзорные органы, которые уступили контроль над качеством нового самолёта самой корпорации Boeing.
Как говорится в пресс-релизе, выпущенном парламентским комитетом, в докладе «излагаются пугающие факты о том, как Boeing — из-за конкуренции с Airbus и желания увеличить прибыльность для Уолл-стрит — обошёл проверки со стороны авиационной администрации, утаил критически важную информацию от пилотов, а затем ввёл в эксплуатацию самолёты, которые убили 346 невинных людей».
Первая катастрофа самолёта модели Boeing 737 Max, введённой в эксплуатацию в начале 2017 года, произошла в октябре 2018 года: самолёт индонезийской авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после вылета и упал в море.
Спустя пять месяцев потерпел крушение самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Найроби. Катастрофа произошла через несколько минут после взлёта.
В обоих случая, как установило расследование, крушение произошло «из-за дефекта в компьютерной системе коррекции маневрирования», который было невозможно исправить ручным управлением.
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