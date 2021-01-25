Bild: немец решил сделать из русского самолёта Ан-2 мини-отель
Эрик Херберт из Альтендорфа известен по всей Саксонской Швейцарии своими неординарными идеями, рассказывает немецкий таблоид Bild. На этот раз предприниматель взялся за действительно масштабный проект: он приобрёл выведенный из эксплуатации самолёт Ан-2, который задумал разместить у себя же во дворе.
Остов самолёта был доставлен в пятницу и из-за нехватки места временно «припаркован» возле пожарной части. «Когда в середине февраля прибудут все части, мы с помощью крана переместим Ан-2 на мой земельный участок», — сказал Эрик Херберт.
Как подчёркивает издание, легендарный русский самолёт использовался по всему Восточному блоку повсеместно. Экземпляр, приобретённый Хербертом, приехал к нему из Польши и обошёлся в €5 тыс. Там он был отремонтирован и покрыт лаком, а внутренним оснащением займутся уже на месте, в Альтендорфе.
Поначалу официальные ведомства были в некотором замешательстве относительно начинания жителя Зебница в Саксонской Швейцарии. Сначала им пришлось разбираться, как можно классифицировать самолёт в саду в официальных бумагах и следует ли считать его жилым кузовом транспортного средства, садовой беседкой или укрытием.
«Однако теперь все разрешения получены. Можно начинать переоборудование в апартаменты», — заверил журналистов Bild Эрик Херберт.
На месте, изначально предусмотренном для мотора самолёта, будет поставлен электродвигатель. «Чтобы пропеллеры вращались», — пояснил немецкий предприниматель.
Кабина пилота тоже будет отреставрирована в соответствии с оригиналом. По плану Эрика Херберта, всё должно быть готово к лету, и тогда он сможет открыть свой «русский самолёт в качестве мини-отеля». Стоимость одной ночи в нём будет составлять €399, сообщает немецкий таблоид Bild.
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