SCMP: «только для самоубийственных миссий» — в Китае раскрыли недостатки нового американского беспилотника

Инженеры Шэньянского института проектирования и исследования самолётов выявили критические ограничения у экспериментального дрона ВВС США XQ-58A. По мнению китайских экспертов, аппарат не обладает достаточной манёвренностью для ведения воздушного боя, из чего следует, что Пентагон намерен использовать его при прорыве вражеской обороны для выполнения боевых задач с высокой степенью риска, сообщает South China Morning Post.

Китайские авиационные инженеры обнаружили критические ограничения тактико-технических характеристик американского боевого малозаметного беспилотника. Их анализ строился на фотографиях аппарата, общедоступной информации и применении программы для обратного проектирования, сообщает South China Morning Post.

Речь идёт о машине XQ-58A, которая всё ещё находится в разработке. Специалисты предположили, что этот экспериментальный аппарат в его нынешнем виде не годится для ведения воздушного боя, поясняет издание.

К примеру, по мнению китайских экспертов, при повороте на 180 градусов беспилотник может выдержать сопротивление всего в 1,7 раза больше силы тяжести. При этом в воздушном бою большинству истребителей необходимо преодолевать сопротивление, которое как минимум в семь раз превышает этот параметр.

Это является несомненным недостатком. Но необычный дизайн также свидетельствует о «серьёзном отходе» от традиций вооружённых сил США и потенциальном успешном применении XQ-58A в других направлениях, считают исследователи.

«Обратное проектирование аппарата показывает, что с учётом постоянных крупных достижений в области искусственного интеллекта и технологий передачи данных модель «верный ведомый», представленная XQ-58A, постепенно станет главной силой на поле боя», — подчеркнули в своей работе старший инженер Лу Юаньцзе и его коллеги из Шэньянского института проектирования и исследования самолётов.

В прошлом месяце ВВС США заключили контракт на сумму $13,2 млн с оборонным подрядчиком Kratos о постановке на вооружение XQ-58A к 2023 году. В мае компания заявила, что поставит первую производственную единицу в этом году, напоминает издание.

После своего дебюта в 2019 году дрон совершил шесть испытательных полётов, и с ним дважды происходили нештатные ситуации при подъёме и посадке. Как ожидается, при относительно невысокой стоимости в $2 млн аппарат будет выпускаться и применяться в больших масштабах.

XQ-58A является ключевым компонентом программы ВВС США Skyborg, которая должна обеспечить пилотов F-22 и F-35 ведомыми, управляемыми ИИ, для боевых или наблюдательных миссий. Другие оборонные подрядчики, в том числе Boeing, предлагают аналогичные продукты, отмечает SCMP.

Эти беспилотные летательные аппараты вызывали беспокойство у КНР, потому что они оставались неизвестным фактором в возможном конфликте. Китайское военное исследование, проведённое ранее в этом году, предупреждало, что США могут разместить значительное количество XQ-58A на небольших островах или кораблях к востоку от Тайваня, обращает внимание издание.

Предполагается, что благодаря ракетной системе взлёта эти беспилотники могли бы быстро образовывать большие группы и представлять серьёзную угрозу для вооружённых сил Поднебесной, пересекающих пролив, в случае войны. Кроме того, с помощью стелс-технологии они способны атаковать некоторые цели на материковой части Китая или расчистить путь для эскадрилий F-22 или F-35.

«XQ-58A всё ещё будет находиться на стадии тестирования и проверки в краткосрочной перспективе. Тем не менее накопление сопряжённых технологий и проверка моделей применения повлияют на основной стиль будущих воздушных боёв, и мы должны всецело уделять этому внимание», — предупреждали ещё в начале этого года профессор Го Чжэн и его коллеги из Оборонного научно-технического университета НОАК.

Команда Лу настаивает, что главная цель их исследования заключалась не в том, чтобы воссоздать XQ-58A, а в том, чтобы найти «скрытый мотив» вооружённых сил США. Они выяснили, что американские конструкторы пытались вместить в беспилотник как можно больше оборудования и топлива, не увеличивая при этом его крылья, двигатель и общие размеры. Эти приоритеты проектирования наводят на мысль: для Пентагона вооружение, средства наблюдения и дальность полёта нового аппарата важнее его манёвренности.

По словам Лу, создатели XQ-58A позиционировали его как беспилотник многоразового использования, но на самом деле он «был спроектирован и построен для выполнения самоубийственных миссий». Это позволит ВВС США при нападении отправлять дроны «вглубь внутренних районов для выполнения боевых задач с высокой степенью риска», рассуждает китайский исследователь.

Согласно исследованию Го, у китайских военных есть несколько методов борьбы с XQ-58A и аналогичными аппаратами. КНР построила множество низкочастотных радиолокационных станций, одновременно разрабатывая и испытывая новые технологии, такие как квантовые радары для обнаружения самолётов-невидимок.

«При условии эффективного обнаружения низкая манёвренность XQ-58A может привести к его уничтожению наземными зенитными орудиями средней дальности, ракетами воздушного базирования или истребителями в ближнем бою», — отмечают Го и его коллеги.

Устройства радиоэлектронной борьбы могут прервать связь между дроном и управляющим им человеком или поразить группу беспилотников одним мощным выстрелом. По словам Го, использование БПЛА против БПЛА также может оказаться эффективной тактикой.

Китай разрабатывает гиперзвуковые беспилотники, которые могут набирать скорость, как минимум в пять раз превышающую скорость звука. Недавнее исследование НОАК показало, что подобный аппарат может быстро догнать F-22 и поразить его сзади ракетой или выстрелом из пушки. В то же время, по данным ВВС США, максимальная скорость XQ-58A составляет 0,95 Маха, заключает South China Morning Post.