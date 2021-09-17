SCMP: китайские учёные подумывают отправить на Марс гиперзвуковой беспилотник

Китайские учёные работают над концепцией гиперзвукового БПЛА, который окажется весьма полезным в ходе колонизации Марса, пишет South China Morning Post. Как отмечает газета, предполагается, что скорость этого БПЛА будет в пять раз выше скорости звука, а сам он будет летать на магнии.

Китайские учёные выдвинули предложение об организации гиперзвукового полёта на Марсе. По их словам, успех этого предприятия позволит сделать ещё один шаг на пути колонизации Красной планеты, пишет South China Morning Post.

На данный момент вертолёт NASA Ingenuity может пролететь на Марсе более 600 м, даже несмотря на то, что атмосфера этой планеты в 100 раз тоньше земной и плохо годится для того, чтобы поддерживать летательный аппарат на весу.

Однако гиперзвуковые летательные аппараты для полёта в разреженной атмосфере вполне подходят. Поэтому, если верить расчётам профессора Сюй Сюя и его коллег из школы астронавтики Бэйханского университета в Пекине, БПЛА весом 500 кг с топливом, весящим примерно половину от его массы, может летать на Марсе со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, на дистанцию 1000 км.

«Вообще, гиперзвуковой полет на Марсе будет далеко не так прост, как на Земле. Но есть и хорошие новости», — заявил Сюй.

Сила притяжения на Марсе составляет примерно треть от земной. Кроме того, более низкая плотность воздуха также означает, что при одинаковой высоте турбулентность отдаёт меньше тепла.

«Возможно, что первый гиперзвуковой полет на Марсе не удастся организовать в течение ближайших 30 лет, потому что для этого необходимо решить многие технические проблемы», — отметил Сюй.

«Однако когда люди начнут колонизировать Марс, а поселения будут в разных точках по всей планете, то возникнет спрос на транспорт, который сможет доставлять людей на большие расстояния», — добавил он.

При этом гиперзвуковой БПЛА будет использовать в качестве топлива магний, поскольку на Марсе почти нет кислорода. Марсианская атмосфера не пригодна для людей, так как она на 96% состоит из углекислого газа. Вместе с тем магний может гореть в углекислом газе.

С учётом того, что такой двигатель будет не слишком эффективен, команда Сюя предложила воспользоваться прямоточным реактивным двигателем, благодаря которому магний будет сгорать дважды в отдельных камерах. Крейсерская скорость полёта будет ограничена 5 Махами. Что же касается формы БПЛА, то у него не будет больших крыльев. Вместо этого он будет скорее походить на крылатую ракету.

Из-за разреженной атмосферы высота полёта в крейсерском режиме составит 5 тыс. м, что ниже, чем у коммерческих авиакомпаний на Земле. Однако, по словам Сюя, БПЛА придётся облетать некоторые горы, так они бывают выше Эвереста.