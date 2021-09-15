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WP: опасался, что действия Трампа спровоцируют войну, — глава генштаба США тайно звонил в Китай

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Глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли дважды тайно звонил в Китай, чтобы не допустить начала войны с Поднебесной из-за действий Дональда Трампа. Как отмечает The Washington Post со ссылкой на новую книгу о бывшем президенте, Милли считал, что Трамп «сумасшедший» и может нанести ядерный удар по Китаю.
WP: опасался, что действия Трампа спровоцируют войну, — глава генштаба США тайно звонил в Китай
Reuters
Дважды за последние несколько месяцев на посту президента США Дональда Трампа глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли был вынужден принимать тайные меры, чтобы избежать вооружённого конфликта с Китаем, сообщает The Washington Post со ссылкой на книгу «Угроза» журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты.
 
В одном из эпизодов книги утверждается, что Милли настолько опасался, что действия президента могут спровоцировать войну с Поднебесной, что дважды звонил своему китайскому коллеге Ли Цзочэну, чтобы заверить, что США не будут атаковать Китай. Первый раз американский генерал обратился в Пекин 30 октября 2020 года, за четыре дня до выборов, на которых Трамп потерпел поражение, а второй — 8 января 2021 года, через два дня после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента.
 
Авторы книги также утверждают, что американский генерал даже пообещал предупредить своего китайского коллегу в случае нападения США. «Генерал Ли, мы с вами знакомы уже пять лет. Если мы соберёмся атаковать, я позвоню вам заранее. Это не будет сюрпризом», — приводят журналисты слова Милли.
 
Первый звонок был вызван тем, что Милли ознакомился с разведданными, согласно которым китайцы считали, что в Вашингтоне готовятся к нападению из-за напряжённости в связи с военными учениями в Южно-Китайском море и излишне воинственной риторикой Трампа в отношении Пекина. В октябре 2020 года в Китае поверили председателю на слово.
 
Однако, по словам журналистов, в январе 2021 года Ли Цзочэна было не так просто успокоить. И генерал понимал почему. Милли был уверен, что после поражения на выборах у Трампа начался серьёзный психический спад, и это мнение разделяла спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. В книге приводятся слова Пелоси о Трампе: «Ты знаешь, что он сумасшедший. Он уже давно сошёл с ума», — на что Милли ответил: «Я согласен с вами во всём».
 
Вудворт и Коста также утверждают, что, полагая, что Китай может нанести удар, если почувствует опасность со стороны «непредсказуемого и мстительного американского президента», Милли начал действовать. В день штурма Капитолия он позвонил главе Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США и рекомендовал отложить американские военные учения в регионе, что и было сделано.
 
Кроме того, Милли вызвал старших военных офицеров для рассмотрения процедур запуска ядерного оружия, заявив им, что очень важно, чтобы в принятии решения о запуске принимал участие не только Трамп, но и он. Согласно книге, Милли попросил каждого из них «клятвенно» подтвердить, что они понимают его роль в этой процедуре.
 
В правительстве разделяли обеспокоенность Милли. В частности, бывший директор ЦРУ Джина Хаспел сказала Милли, что считает, что страна «на пути к перевороту правых».
 
В книге также сказано, что по отношению к действиям Джо Байдена по ситуации в Афганистане Милли избрал снисходительный подход. Генерал считает действующего президента США «опытным политиком», которого не следует загонять в рамки, всегда давая ему «пространство для принятия решений».
 
Как отмечает The Washington Post, «откровения», содержащиеся в книге, сделали Милли объектом ярости республиканцев. Главный республиканец комитета по разведке сената США Марко Рубио написал письмо Байдену, требуя увольнения генерала с поста главы Объединённого комитета начальников штабов. При этом сам Трамп во вторник вечером заявил, что никогда не думал о нападении на Китай, а действия генерала, если они действительно были, назвал «предательством».

*Комментарий ИноТВ: Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг ранее появившиеся публикации СМИ о том, что якобы планировал боевые действия против Китая.
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источник
Washington Post США Северная Америка
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вооруженный конфликт Джо Байден Дональд Трамп Китай США
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