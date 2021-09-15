WP: опасался, что действия Трампа спровоцируют войну, — глава генштаба США тайно звонил в Китай

Глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли дважды тайно звонил в Китай, чтобы не допустить начала войны с Поднебесной из-за действий Дональда Трампа. Как отмечает The Washington Post со ссылкой на новую книгу о бывшем президенте, Милли считал, что Трамп «сумасшедший» и может нанести ядерный удар по Китаю.

Дважды за последние несколько месяцев на посту президента США Дональда Трампа глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли был вынужден принимать тайные меры, чтобы избежать вооружённого конфликта с Китаем, сообщает The Washington Post со ссылкой на книгу «Угроза» журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты.



В одном из эпизодов книги утверждается, что Милли настолько опасался, что действия президента могут спровоцировать войну с Поднебесной, что дважды звонил своему китайскому коллеге Ли Цзочэну, чтобы заверить, что США не будут атаковать Китай. Первый раз американский генерал обратился в Пекин 30 октября 2020 года, за четыре дня до выборов, на которых Трамп потерпел поражение, а второй — 8 января 2021 года, через два дня после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента.

Авторы книги также утверждают, что американский генерал даже пообещал предупредить своего китайского коллегу в случае нападения США. «Генерал Ли, мы с вами знакомы уже пять лет. Если мы соберёмся атаковать, я позвоню вам заранее. Это не будет сюрпризом», — приводят журналисты слова Милли.

Первый звонок был вызван тем, что Милли ознакомился с разведданными, согласно которым китайцы считали, что в Вашингтоне готовятся к нападению из-за напряжённости в связи с военными учениями в Южно-Китайском море и излишне воинственной риторикой Трампа в отношении Пекина. В октябре 2020 года в Китае поверили председателю на слово.

Однако, по словам журналистов, в январе 2021 года Ли Цзочэна было не так просто успокоить. И генерал понимал почему. Милли был уверен, что после поражения на выборах у Трампа начался серьёзный психический спад, и это мнение разделяла спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. В книге приводятся слова Пелоси о Трампе: «Ты знаешь, что он сумасшедший. Он уже давно сошёл с ума», — на что Милли ответил: «Я согласен с вами во всём».

Вудворт и Коста также утверждают, что, полагая, что Китай может нанести удар, если почувствует опасность со стороны «непредсказуемого и мстительного американского президента», Милли начал действовать. В день штурма Капитолия он позвонил главе Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США и рекомендовал отложить американские военные учения в регионе, что и было сделано.

Кроме того, Милли вызвал старших военных офицеров для рассмотрения процедур запуска ядерного оружия, заявив им, что очень важно, чтобы в принятии решения о запуске принимал участие не только Трамп, но и он. Согласно книге, Милли попросил каждого из них «клятвенно» подтвердить, что они понимают его роль в этой процедуре.

В правительстве разделяли обеспокоенность Милли. В частности, бывший директор ЦРУ Джина Хаспел сказала Милли, что считает, что страна «на пути к перевороту правых».

В книге также сказано, что по отношению к действиям Джо Байдена по ситуации в Афганистане Милли избрал снисходительный подход. Генерал считает действующего президента США «опытным политиком», которого не следует загонять в рамки, всегда давая ему «пространство для принятия решений».