FAZ: в годовщину терактов 11 сентября Трамп обвинил «дурака Байдена» в некомпетентности

19:06
ЦБ начнёт тестировать платформу цифрового рубля в январе 2022 года
Банк России заявил о намерении начать тестировать платформу цифрового рубля в январе 2022 года.
19:01
Генич заявил, что ему будет не хватать ушедшего с «Матч ТВ» Казанского
Известный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на уход с телеканала своего коллеги Дениса Казанского.
18:58
«Кросс нации» в Казани пройдёт 18 сентября
«Кросс нации» состоится в субботу, 18 сентября, на набережной Казанки и экстрим-парка «Урам» в Казани.
18:57
Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год из-за пандемии
Фестиваль комиксов и поп-культуры Comic Con Russia перенесли на 2022 год из-за пандемии.
18:57
Легкомоторный самолёт упал в Белгородской области
Легкомоторный самолёт упал между сёлами Бехтеевка и Соколовка в Белгородской области.
18:57
Специалист по недвижимости рассказал об особенностях аренды посуточного жилья
Руководитель подмосковного агентства недвижимости Александр Саяпин рассказал об особенностях аренды посуточного жилья.
18:55
В Подмосковье рассказали о выплатах педагогам за подготовку стобалльников на ЕГЭ
Выплату за подготовку двух и более стобалльников на Едином госэкзамене в Московской области получили 96 учителей. Им перечислили по 150 тыс. рублей.
18:53
В Москве построят ещё четыре здания для поликлиник до конца года
В Москве планируют построить ещё четыре здания для городских поликлиник до конца 2021 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
18:52
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Петербурге
Спасатели предупредили об усилении ветра в Санкт-Петербурге во вторник, 14 сентября.
18:50
Чемпион US Open-2020 Тим отреагировал на победу Медведева над Джоковичем
Победитель Открытого чемпионата США 2020 года австрийский теннисист Доминик Тим поздравил россиянина Даниила Медведева с победой над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open-2021.
18:48
Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с июня
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже снижался на 0,62% — до 85,5 рублей.
18:46
В РФС прокомментировали отставку Кашшаи с поста главы департамента судейства РФС
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказался об уходе Виктора Кашшаи с поста руководителя департамента судейства.
18:45
Гутерреш заявил об угрозе полного экономического коллапса Афганистана
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил об угрозе полного экономического коллапса в Афганистане.
18:39
В Одессе начались совместные с НАТО учения
Командно-штабные совместные учения Украины и НАТО «Нерушимая стойкость» начались в Одессе.
18:34
Метеоролог Старков прокомментировал погоду в столичном регионе
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков прокомментировал погоду в столичном регионе.
18:33
Кардиолог рассказал, чем может быть опасна резкая смена погоды
Профессор, доктор медицинских наук, главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина» Заур Шугушев рассказал, чем может быть опасна резкая смена погоды.
18:31
Путин поздравил теннисиста Медведева с победой в финале US Open
Президент России Владимир Путин обратился к отечественному теннисисту Даниилу Медведеву после его победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
18:25
Участники конференции по Афганистану пообещали более $1 млрд на гумпомощь стране
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что участники конференции по Афганистану пообещали более $1 млрд на гуманитарную помощь стране.
18:20
Яровинский высказался о возможном уходе Кварацхелии из «Рубина»
Спортивный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Олег Яровинский прокомментировал разговоры о возможном уходе полузащитника команды Хвичи Кварацхелии в одну из европейских команд.
18:20
Мишустин примет участие в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы
Российский премьер Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы, которые пройдут в России с 17 по 19 сентября.
18:15
В «Автостате» назвали самые популярные модели машин в России
Самым популярным автомобилем в России на середину 2021 года признан ВАЗ-2107. Таких моделей в стране насчитывается 1,6 млн, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
18:09
Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Люксембурге
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над швейцаркой Стефани Фёгель в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге.
18:09
В Теle2 прокомментировали обвинения ФАС в адрес компании
Оператор Tele2 прокомментировал заявления Федеральной антимонопольной службы России о том, что компания необоснованно завысила стоимость услуг сотовой связи и нарушила антимонопольное законодательство.
18:08
В Мурманской области появится природный парк «Териберка»
В Мурманской области появится новый природный парк «Териберка». Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.
18:07
Скрипачка Елена Ревич рассказала о последствиях пандемии для концертной деятельности
Заслуженная артистка России, скрипачка Елена Ревич рассказала о последствиях пандемии для концертной деятельности.
18:06
Врач рассказала подробности о диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва»
Доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала о подробностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».
18:06
Жители ЯНАО подали около 14 тысяч заявлений о включении в реестр коренных народов
Более 40% заявлений о включении в реестр коренных народов России — примерно 14 тыс. — поступило от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
18:03
Источник: экс-юрист ФБК Любовь Соболь переехала в Вильнюс
Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* и соратница Алексея Навального Любовь Соболь находится в Вильнюсе. Об этом RT сообщил источник, близкий к ФБК.
18:03
В Омской области из колонии-поселения сбежал заключённый
Из колонии-поселения №13 УФСИН по Омской области совершил побег отбывающий наказание заключённый.
17:59
Продюсер рассказала о подготовке актёров для фильма «Небо»
Генпродюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко рассказала о подготовке актёров к съемкам фильма «Небо» о лётчике Олеге Пешкове, погибшем в Сирии.
17:58
Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием россиянина в Чехии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием в Праге российского гражданина. Её комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
17:58
Специалист по энергетике высказался об окончании строительства «Северного потока — 2»
Руководитель центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко высказался об окончании строительства «Северного потока — 2».
17:57
Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС
В Российском футбольном союзе (РФС) объявили об отставке Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства.
17:52
Камельзон о победе Медведева на US Open: России всё подвластно
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу отечественного теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
17:50
В Госавтоинспекции Москвы рассказали о ДТП с участием курьеров-велосипедистов
В эфире «Авторадио», ссылаясь на данные главы пресс-службы столичной Госавтоинспекции Любови Высоцкой, заявили, что в Москве с начала года произошло около 100 ДТП с участием курьеров-велосипедистов.
17:48
МВД предлагает вовлечь жителей ДНР и ЛНР в программу по переселению
МВД России предложило привлечь жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР в программу по переселению соотечественников.
17:47
В СБУ заявили о запрете любых гастролей Моргенштерна на территории Украины
Любые гастроли российского рэпера Моргенштерна на территории Украины запрещены, заявил УНИАН спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
17:44
В Росстате сообщили, что более 275 тысяч человек уже учли в переписи населения
Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов сообщил, что более 275 тыс. человек уже учли во Всероссийской переписи населения 2021 года.
17:38
Сборная России после ухода Фернандеса из национальной команды опубликовала его гол Хорватии
Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.
17:34
Терапевт Сапего назвал заболевания, в лечении которых может помочь смена климата
Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, при каких заболеваниях переезд и смена климата могут помочь в лечении.
17:33
СК опубликовал видео дезинсекции в магазине «Магнит» в Москве
Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о смерти женщины и несовершеннолетней девочки из-за отравления опубликовал видео, на котором сотрудник частной компании проводит дезинсекцию в магазине «Магнит» в Москве.
17:28
В Nord Stream 2 высказались о сертификации «Северного потока — 2»
Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод «Северный поток — 2» будет соответствовать всем условиям и техническим стандартам.
17:23
Италия выделит до €150 млн на помощь Афганистану и соседним странам
Италия планирует направить до €150 млн на оказание гуманитарной помощи в Афганистане и в соседних с ним государствах.
17:23
ВС России применили новые БПЛА из состава комплекса «Ласточка» на учениях «Запад-2021»
Военнослужащие России применили во время основного эпизода совместных с Белоруссией учений «Запад-2021» на полигоне Мулино новые ударные беспилотники из состава комплекса «Ласточка».
17:22
«Зенит» прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов с «Челси»
Петербургский «Зенит» прилетел в Лондон на матч первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с английским «Челси».
17:21
Свыше 600 тысяч туристов посетили округ Сергиев Посад за лето
Более 600 тыс. туристов побывали в Сергиево-Посадском округе Московской области в июне — августе 2021 года, сообщили в региональном Комитете по туризму.
17:17
Задержан подозреваемый по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве
В Москве задержали 39-летнего сотрудника частной компании по делу о смертельном отравлении двух человек после употребления арбуза.
17:14
Познер: победа Медведева над Джоковичем не была для меня неожиданностью
Известный журналист Владимир Познер отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, в финале US Open.
17:09
Франция направит €100 млн для оказания первостепенной помощи Афганистану
Франция выделяет €100 млн для оказания первостепенной помощи Афганистану.
17:08
ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы
ФАС заявила, что оператор Tele2 необоснованно завысил стоимость услуг сотовой связи и нарушил антимонопольное законодательство.