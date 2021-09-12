NBC: «дети одного и того же нечистого духа» — Буш сравнил американских экстремистов с зарубежными

14:55
Винер-Усманова рассказала, почему назвала сестёр Авериных «мокрыми курицами»
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила выражение «мокрые курицы» в адрес Дины и Арины Авериных.
14:49
В Афганистане обсуждают возобновление обучения в университетах и изменения в образовании
Министерство высшего образования Афганистана заявило, что обсуждает с университетами вопрос возобновления обучения через неделю.
14:48
Фомин заявил, что украинские волейболисты играли простенько против России
Золотой призёр чемпионата мира по волейболу Дмитрий Фомин прокомментировал результат матча между сборными России и Украины на чемпионате Европы 2021 года.
14:43
Давыденко: очень интересно, что Медведев придумает для Джоковича
Бывший российский теннисист Николай Давыденко прокомментировал предстоящий финал Открытого чемпионата США, в котором сыграют Даниил Медведев и Новак Джокович.
14:38
Путин высказался о судействе в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио
Президент России Владимир Путин прокомментировал судейство в соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио.
14:34
Губерниев назвал странным предложение Украины по поводу проведения Олимпиады
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное решение Украины принять Олимпиаду-2036.
14:32
Госпитализированный с поражением лёгких Киселёв рассказал о самочувствии
Госпитализированный с обширным поражением лёгких из-за коронавирусной инфекции журналист Дмитрий Киселёв в эфире «Россия 1» рассказал, что болезнь протекает в щадящем режиме.
14:19
Березуцкий рассказал о сроках восстановления Фернандеса после травмы
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился состоянием травмированного защитника Марио Фернандеса.
14:18
Фергюсон высказался о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о возвращении Криштиану Роналду в английский клуб.
14:15
Лукашенко: Белоруссия не будет разговаривать с Западом до отмены «безмозглых санкций»
Белоруссия не будет разговаривать с Западом, пока другие страны не снимут с республики «безмозглые санкции», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
14:08
Глушаков высказался о своём голе в ворота «Спартака»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал свой гол в ворота московского «Спартака».
13:59
Иран восстановит доступ МАГАТЭ к камерам наблюдения на ядерных объектах
Иран восстановит доступ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к камерам на ядерных объектах в республике, заявил глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.
13:56
Рублёв рассказал, в чем Медведев превосходит Джоковича
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США, где сыграют россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.
13:43
Лукашенко рассказал о планах закупить у России оружие более чем на $1 млрд
Белоруссия планирует закупить российское вооружение на сумму более $1 млрд, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
13:40
Макарова вышла в основной раунд теннисного турнира в Люксембурге
Российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась в основной раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге.
13:31
Белфорт нокаутировал Холифилда в первом раунде главного боя Triller: Legends 2
Главным событием Triller: Legends 2 в Лос-Анджелесе стал бой между бывшим абсолютным чемпионом мира Эвандером Холифилдом и экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Витором Белфортом.
13:25
В Израиле призвали участников ядерного соглашения возобновить санкции против Ирана
Министр обороны Израиля Бени Ганц призвал участников ядерного соглашения возобновить действие санкций против Ирана.
13:24
Симон — о стиле игры Медведева: он шахматист, просчитывает ходы наперёд
Бывшая первая ракетка мира француз Жиль Симон высказался о стиле игры россиянина Даниила Медведева.
13:17
Симон: Медведев — страшный гений
Бывшая шестая ракетка мира француз Жиль Симон поделился впечатлениями от стиля игры российского теннисиста Даниила Медведева.
13:09
МИД Франции отказывается иметь какие-либо отношения с правительством талибов
Франция считает, что движение «Талибан»* не сдержало своих обязательств, данных международному сообществу, поэтому Париж не признает новое правительство Афганистана, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
12:54
«Динамо» на выезде разгромило «Амур» в КХЛ
Московское «Динамо» победило хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
12:51
Володин призвал лидеров ЕС обратить внимание на заявления Зеленского о войне
Слова президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией опасны для европейских стран, поэтому лидеры ЕС должны обратить на это внимание, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
12:38
Источник: Фернандес может восстановиться к дерби со «Спартаком»
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может принять участие в дерби со столичным «Спартаком».
12:32
Эксперт прокомментировал слова Волкера о давлении на «Северный поток — 2»
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что США и Германия будут действовать против газопровода «Северный поток — 2», если Россия начнёт использовать газ как оружие.
12:28
Федун пообщался с болельщиками «Спартака» после матча с «Химками»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун встретился с болельщиками красно-белых после матча с «Химками».
12:15
Полиция возбудила дело о краже олимпийских медалей у Весниной
Российская теннисистка Елена Веснина подверглась ограблению дома в Подмосковье.
12:14
В Подмосковье задержали напавшего на девятилетнюю девочку мужчину
В подмосковном Солнечногорске задержан мужчина, который напал на улице на девятилетнюю девочку и отобрал у неё мобильный телефон.
11:57
Польская бригада арбитров обслужит матч «Челси» — «Зенит» в Лиге чемпионов
На матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» назначена бригада арбитров из Польши.
11:54
В России зарегистрировали 18 554 случая коронавируса за сутки
В России в течение суток зарегистрировали 18 554 случая коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявлено 7 140 070 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
11:44
Правительство направит Забайкалью 73 млн рублей для поддержки после паводка
Забайкальский край получит транш в размере более 73 млн рублей для поддержки жителей региона, которые пострадали от паводков.
11:44
Дворкович: я бы не стал критиковать Карпина, у него толком не было времени
Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу.
11:30
Курт Волкер назвал условие совместного давления США и ФРГ на «Северный поток — 2»
США и Германия будут действовать против газопровода «Северный поток — 2», если Россия начнёт использовать газ как оружие, сообщает glavred.ru со ссылкой на бывшего спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера.
11:27
Коалиция США подтвердила атаку на её силы в Эрбиле
Возглавляемая США коалиция подтвердила, что её силы в Эрбиле в Иракском Курдистане подверглись атаке беспилотников.
11:26
Болельщики ЦСКА полетели на матч с «Арсеналом» на воздушном шаре
Двенадцать болельщиков московского ЦСКА отправились на матч с тульским «Арсеналом» на воздушном шаре.
11:10
«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить фанатскую квоту на матч с «Легией» в ЛЕ
Московский «Спартак» обратился к Роспотребнадзору в просьбой увеличить максимальную разрешённую заполняемость стадиона на матче Лиги Европы с польской «Легией».
11:04
Xiaomi не получала жалоб о блокировке смартфонов в Европе и странах СНГ
Компания Xiaomi не получала сообщений о блокировке смартфонов в Европе и странах СНГ, заявила пресс-служба корпорации в Facebook.
10:53
Анчелотти не расстроен из-за срыва перехода Мбаппе в «Реал»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что не расстроился из-за срыва трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
10:50
Аналитик прокомментировал слова главы «Нафтогаза» о высокой закупочной стоимости газа
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Украина вынуждена закупать газ «по очень высокой цене».
10:46
Тарпищев: мы будем помогать Весниной после ограбления
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал ограбление дома Елены Весниной.
10:34
Актёр Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «Химками»
Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе красно-белых над «Химками» со счётом 3:1.
10:33
В Екатеринбурге умерла телеведущая Анастасия Анисимова
Уральская журналистка и телеведущая Анастасия Анисимова умерла в возрасте 43 лет в Екатеринбурге.
10:22
Атомная подлодка «Орёл» выполнила стрельбу ракетой «Гранит» в Баренцевом море
Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» проекта 949А («Антей») из подводного положения провёл стрельбу крылатой ракетой «Гранит» в Баренцевом море.
10:21
Ибрагимович: политика разделяет людей, а футбол объединяет
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о споре с баскетболистом Леброном Джеймсом по поводу спорта и политики.
10:07
Папа Римский рассказал о своём самочувствии
Папа Римский Франциск заявил, что чувствует себя хорошо. 12 сентября понтифик отправился в зарубежную поездку.
09:59
Мужская и женская сборные России завершили групповой раунд ЧЕ-2021 по пляжному регби без поражений
Мужская и женская сборные России прошли групповой этап чемпионата Европы по пляжному регби без поражений.
09:50
Кьеллини: после ухода Роналду «Ювентус» — команда Дибалы
Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал уход Криштиану Роналду из команды.
09:45
На учениях «Запад-2021» впервые проведено массовое ночное десантирование
Псковское соединение воздушно-десантных войск России впервые провело десантирование более 600 человек личного состава и 30 единиц военной техники в ночных условиях на российско-белорусских учениях «Запад-2021».
09:23
В китайской провинции Фуцзянь выявили очаг распространения коронавируса
Жителям китайского города Путянь в провинции Фуцзянь рекомендовали не покидать населённый пункт после выявления там роста заболеваемости COVID-19: в городе зафиксировали сразу 24 случая коронавируса.
09:20
Фернандес заявила, что гордится собой после финала US Open
Канадка Лейла Фернандес поделилась эмоциями от поражения в финале Открытого чемпионата США по теннису.
09:09
Источник: Влахович ведёт переговоры с «Фиорентиной» о продлении контракта
Сербский форвард «Фиорентины» Душан Влахович все ещё не продлил контракт с клубом.