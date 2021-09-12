France 2: «забыть об 11 сентября» — после терактов семья нью-йоркцев начала новую жизнь во Франции

Бывший сотрудник нью-йоркского банка Джонатан Трелоар до 11 сентября не мог и подумать, что однажды будет вести образ жизни французского винодела, отмечает France 2. Однако после терактов он и его семья решили начать новую жизнь, чтобы забыть о пережитом стрессе, передаёт телеканал. И всё же воспоминания о тех страшных минутах до сих пор преследуют супругов, отмечается в репортаже.

Жизнь на свежем воздухе вдали от больших городов. Джонатан Трелоар с семьёй поселился в винодельческом районе Восточных Пиренеев. Он изменил свою жизнь и сменил профессию, став виноделом. Таких будней бывший компьютерный специалист нью-йоркского банка и представить себе не мог до 11 сентября 2001 года.

ДЖОНАТАН ТРЕЛОАР, бывший житель Нью-Йорка (США): Я в определённой степени благодарен. Я говорю, что не «из-за этого», а, может быть «благодаря этому» я здесь.

Джонатан Трелоар и его жена Рейчел создали это винодельческое поместье, чтобы скорее забыть свою прошлую жизнь. Травма 11 сентября близко затронула их. Джонатан застал первый взрыв по пути в офис, который находился в двух шагах от башен-близнецов. В тот момент он всё ещё верил, что это всего лишь несчастный случай.

ДЖОНАТАН ТРЕЛОАР: Кажется, я сказал себе: «Ну, это не так страшно». И в этот момент с другой стороны появился ещё один самолёт, который врезался во вторую башню. Вот тогда мы решили, что это не несчастный случай. Это нападение.

Воспоминания о невыносимом хаосе. До друзей невозможно дозвониться, в квартиру на Манхеттене невозможно попасть, а ещё десятимесячный младенец, которого нужно защитить.

РЕЙЧЕЛ ТРЕЛОАР, бывшая жительница Нью-Йорка: Стресс, который мы пережили после 11 сентября — я помню его в точности. И когда я смотрю на фотографии, этот стресс тут же возвращается.

ДЖОНАТАН ТРЕЛОАР: Запахи вспоминаются гораздо быстрее, чем образы.

Образы, которые они не могут забыть. Но эту страницу истории их новая жизнь помогла им перевернуть.

Дата выхода в эфир: 11 сентября 2021 года