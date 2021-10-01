Der Standard: в Южно-Китайском море назревает новая холодная война

Противостояние Китая и США в Южно-Китайском море грозит вылиться в новую холодную войну, пишет Der Standard. Вывод войск из Афганистана, заключение пакта о безопасности AUKUS — всем этим американцы наглядно показывают, что их «разворот в сторону Азии» — серьёзная инициатива. Правда, на планы Пекина эти шаги пока никак не повлияли, отмечает автор статьи Анна Заверталь.

Ещё в июне президент США Джой Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о создании Совета по торговле и технологиям, пишет Der Standard. Тогда в отношениях Брюсселя и Вашингтона всё было хорошо, но потом США, Австралия и Великобритания заключили пакт по безопасности AUKUS и «всё пошло кувырком», отмечает автор статьи Анна Заверталь.

В результате этого соглашения был отменён многомиллиардный договор между Австралией и Францией на закупку подводных лодок, продолжает австрийское издание. Это раздосадовало не только Париж, но и Брюссель. Спорный пакт вызвал опасения и у России, затребовавшей дополнительной информации. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что контроль над атомными подводными лодками будет сложно осуществлять, так как Австралия не входит в число ядерных держав. Китай же назвал соглашение «скрытой угрозой миру в регионе».

И всё же для США AUKUS очень важен, продолжает издание. Поднебесная уже давно наращивает вооружения в районе Индийского и Тихого океанов, а Америка от неё отстаёт. Вашингтон беспокоят интересы Пекина в Южно-Китайском море, где назревает новая холодная война, а также «тайваньский вопрос». КНДР считает остров своей провинцией и пытается его вернуть. Только в 2020 году китайские боевые самолёты 380 раз вторгались в воздушное пространство Тайваня.

Эксперты опасаются, что КНДР планирует вторжение в ближайшие годы. При этом AUKUS не сильно повлиял на намерения Пекина. Специалисты убеждены, что сдержать Китай получится только в том случае, если он будет осознавать, что за вторжением последует «жёсткая реакция», обрыв дипломатических и экономических отношений, а не пара резолюций в ООН.

AUKUS — это только первый из множества шагов США в попытке сдержать Китай. Он свидетельствует о том, что подписавшие его страны готовы заплатить экономическую цену за защиту своих ценностей и стратегических интересов. При этом страны Южной Азии находятся в очень сложном положении, отмечает издание. Из-за наличия у них сухопутных и морских границ с Китаем они вынуждены уживаться с амбициозной мировой державой. При этом просто так бросить ей вызов они не могут. В связи с этим американские дипломаты подчёркивают, что пакт никоим образом не ставит под сомнение существование Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

И всё же США чётко дают понять, что их «разворот в сторону Азии» — это серьёзная инициатива, пишет издание. Байден показал это выводом войск из Афганистана. Не исключено, что американцы начнут заключать альянсы и с «нетрадиционными партнёрами» в регионе, то есть Вьетнамом и Сингапуром. Большой вопрос заключается в следующем: «Будет ли Байден расширять сотрудничество со странами, которые не подписывали с США пакт о совместной обороне?» В любом случае Европа перестала быть «центром силы» и теперь будущее за Азией, подчёркивают эксперты.