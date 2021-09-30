CBC: антитеррористические учения «Мирная миссия» — сигнал России и талибам, и соседям

С 20 по 24 сентября в Оренбургской области прошли совместные антитеррористические учения стран ШОС «Мирная миссия — 2021», сообщает CBC. Как утверждает издание, проводя учения, Россия стремится продемонстрировать военную мощь. По мнению экспертов, с одной стороны, Россия показывает соседним странам, что террористическая угроза, исходящая из Афганистана, настолько велика, что им лучше присоединиться к Москве. С другой стороны, учения служат предостережением и для талибов*: с Россией лучше не связываться.

В период с 20 по 24 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области Россия совместно с союзниками из Центральной Азии провела учения «Мирная миссия — 2021». В антитеррористических учениях приняли участие девять стран, включая граничащие с Афганистаном Пакистан, Узбекистан, Таджикистан и Китай. Министерство обороны России стремилось придать им широкую огласку, пишет CBC.

Очевидно, что Россия пытается продемонстрировать широкое разнообразие вооружений и военную мощь. Кроме того, по мнению экспертов, проводя антитеррористические учения, Россия посылает сигнал. Что несёт в себе это послание и кто должен его получить — подлежит обсуждению, отмечает автор статьи.

С тех пор как 15 августа талибы* захватили власть в Кабуле и свергли правительство Афганистана, они пытаются заверить международное сообщество, что правительство «Талибана» обеспечит стране стабильность. Однако талибы не отказались от своих связей с «Аль-Каидой»**, и существуют опасения, что захват ими Афганистана может способствовать росту терроризма в регионе.

Эксперт по Центральной Азии Темур Умаров, научный консультант Московского центра Карнеги, предполагает, что с помощью официальных заявлений и военных учений Россия пытается предупредить о риске распространения угроз из Афганистана за пределы его границ.

По его словам, с одной стороны, Россия стремится заверить своих граждан в том, что она держит ситуацию «под контролем». В то же время она демонстрирует соседним странам, что риск, исходящий из Афганистана, настолько велик, что им лучше присоединиться к Москве.

Команда CBC преодолела почти 1,5 тыс км, чтобы добраться до полигона. Корреспондент телеканала поделилась своими впечатлениями от увиденного: «Солдаты в полной экипировке стояли за столом, уставленным смертоносным оружием, включая снайперские винтовки и гранатомёты. Остальные стояли около ракетных комплексов «Бук» и беспилотных летательных аппаратов, а журналистов пригласили пройтись и осмотреть оборудование. CBC попытался поговорить с несколькими солдатами, участвовавшими в учениях, но никто не хотел говорить об Афганистане или о том, что захват власти талибами может означать для региона».

На пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о международном признании талибов на данном этапе никем не ставится. В отличие от большинства стран, закрывших свои посольства, Россия продолжила работу в Кабуле.

В интервью CBC военный эксперт Алексей Леонков отметил, что, когда речь заходит о талибах, Россия занимает выжидательную позицию. По его словам, существует надежда, что российское правительство сможет наладить конструктивные отношения с группировкой боевиков, которая сейчас контролирует Афганистан. Однако, когда речь заходит о любой угрозе терроризма, распространяющейся через страны Центральной Азии и посягающей на южную границу России, подчеркнул Леонков, страна проявляет инициативу и демонстрирует силу с помощью учений. Россия предпупреждает: террористическим группировкам «не стоит связываться с Россией, её партнерами и союзниками».

В сентябре в Свердловской области, «как на заказ», сотрудники ФСБ задержали 15 предполагаемых членов террористического общества. Сообщается, что большинство подозреваемых являются выходцами из Центрально-Азиатских республик. Как отмечает CBC, их обвиняют в причастности к пропаганде идеологии «Талибана» и склонению местных жителей к совершению преступлений террористической направленности.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что к угрозам безопасности в государствах — членах ШОС относятся: экспорт террористической активности, осложнение гуманитарной помощи в связи с наплывом афганских беженцев и увеличение объёма наркотрафика.

Как отмечает автор статьи, особенно трудно обеспечить безопасность горного участка протяжённостью 1,3 тыс км, отделяющего Таджикистан от Афганистана. В августе Россия провела там военные учения, всего в 20 км от афганской границы.

У России уже есть база в Таджикистане. В начале месяца Россия объявила о размещении на ней 30 дополнительных танков, а также о решении усилить базу современной военной техникой.

По словам Темура Умарова, Россия не намерена вмешиваться в ситуацию в Афганистане, учитывая воспоминания о разрушительной девятилетней войне в 1980-х годах. Эксперт отмечает, что её единственная забота — обеспечить безопасность своей границы. Кроме того, нынешняя политическая ситуация рассматривается как возможность укрепить военные связи со своими соседями.

«Уже много лет мы наблюдаем, как из-за подъёма Китая влияние России в Центральной Азии снижается, — подчеркнул Умаров. — И Россия этим обеспокоена». Эксперт предполагает, что для России нынешняя обстановка является возможностью расширить своё влияние. По его словам, она пытается сообщить своим соседям, что будет играть ведущую роль, когда дело дойдёт до координации действий для защиты региона от любых экстремистских угроз, передаёт CBC.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

