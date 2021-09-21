Times: даже находясь у власти, талибы продолжат делать деньги на наркоторговле

Приход «Талибана»* к власти в Афганистане не остановит производства опиума в стране, пишет The Times. Талибы и дальше будут заниматься наркоторговлей и не станут отказываться от этого серьёзного источника доходов, особенно на фоне заморозки афганских счетов и приостановки международной помощи Кабулу.

Афганские фермеры продолжат снабжать мир опиумом, пишет The Times.



По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, Афганистан — крупнейший производитель опиума в мире. На его долю приходится более 80% поставок этого вещества. В 2018 году опиум обеспечивал 11% экономики Афганистана.



В американской разведке убеждены в том, что новые афганские власти, имея такую гарантированно огромную статью дохода, сочтут непрактичным принуждать фермеров переходить на альтернативные культуры, а любой запрет на выращивание мака вряд ли продлится долго.



С 2002 года США потратили почти $9 млрд на борьбу с наркоторговлей в Афганистане, первоначально сосредоточив внимание на истреблении посевов, а потом попытавшись убедить фермеров перейти на пшеницу и зерновые. Как и усилия британской разведки MI6, все эти шаги Вашингтона не оказали особого влияния на ситуацию.



В настоящее время любой запрет на выращивание опиумного мака, считает The Times, ударит по беднейшим афганским семьям и спровоцирует гнев в отношении талибов. Группировка «Талибан»* столкнулась с той же дилеммой в 2000 году, когда они запретили выращивание мака, заявив, что это противоречит исламской вере.



Но это продлилось недолго. После их свержения в 2001 году они вновь начали полагаться на доходы от наркотиков.



На протяжении всей войны с коалицией, возглавляемой США, торговля опиумом обеспечивала талибам доход как на приобретение оружия, так и на содержание их 70-тысячной армии боевиков, часть из которых были иностранцами.



Если принять во внимание, что в настоящее время оказание международной помощи Афганистану прекращено, а его банковские счета заморожены, то финансы талибов окажутся в ещё более прискорбном состоянии, если они прекратят заниматься наркоторговлей.



По данным прошлогоднего исследования ООН, в Афганистане за 12 месяцев выращивание мака выросло на 37%. В докладе также говорится, что в прошлом году 22 из 34 провинций занимались выращиванием мака и произвели 6300 тонн опиума, за который только фермеры выручили $350 млн. Рекордный объём производства опиума был достигнут в 2017 году — 9900 тонн.



«Талибан» был основным бенефициаром этой торговли, в том числе взымал с контрабандистов 10%-ный налог на поставки в Европу, Канаду, Африку, Россию и некоторые страны Азии. По оценкам, годовой доход талибов от незаконной торговли наркотиками составляет от $100 млн до $400 млн, говорится в статье.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

