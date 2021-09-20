Fox News: пока в Кабуле кричат «Смерть Америке!», иностранцы пытаются покинуть Афганистан

Иностранцы, в том числе американские граждане, изо всех сил пытаются выбраться из Афганистана, передаёт Fox News. Между тем в мечетях Кабула чествуют талибов за их победу над США и звучат выкрики «Смерть Америке!».

Сегодня мы послушаем американца афганского происхождения, который покинул свой дом здесь, в США, чтобы попытаться спасти свою семью после прихода «Талибана»* к власти. Наш корреспондент Трей Йингст подготовил для нас примечательную историю из афганского Кабула, откуда американцы и их союзники всё ещё пытаются выбраться в безопасное место.



Иностранные граждане с паспортами в руках ждут у отеля Serena в Кабуле. Они пытаются попасть на его территорию, которая будет использоваться в качестве отправной точкой для эвакуации. Катарский чиновник заявил Fox News, что 170 человек вылетели сегодня из Афганистана чартерным рейсом.



Среди пассажиров — граждане восьми различных стран, в том числе США. На борту находился американский гражданин Эсанулла Мусен, его жена и двухлетняя дочь Мириам.



ТРЕЙ ЙИНГСТ, корреспондент Fox News: В прошлом месяце вы были в Сент-Луисе?



ЭСАНУЛЛА МУСЕН, американец афганского происхождения: Да.



ТРЕЙ ЙИНГСТ: А ваша жена и дочь были здесь, на свадьбе?



ЭСАНУЛЛА МУСЕН: (Утвердительно кивает.)



ТРЕЙ ЙИНГСТ: Затем к власти пришли талибы, и вы сказали себе…?



ЭСАНУЛЛА МУСЕН: Что я вытащу свою семью. Да, так и сказал. Особенно, когда ИГ** устроило этот взрыв, а позднее были обстреляны протестующие и произошли прочие события, я уже знал: так или иначе я должен вытащить свою семью.



Увидев сцены хаоса у аэропорта и получив ограниченную помощь со стороны властей США, Эсанулла полетел в Пакистан, а затем сухопутным способом перебрался в Афганистан.



ТРЕЙ ЙИНГСТ: Администрация Байдена заявила о реализации чрезвычайного плана действий по вывозу американцев. Вы почувствовали это на себе, как бы вы это прокомментировали?



ЭСАНУЛЛА МУСЕН: Это неправда. Это неправда. Всего этого можно было бы избежать. Но было чересчур много сумбура и бардака.



На другой стороне улицы можно увидеть причину, почему такое множество людей бежит из Афганистана.



ТРЕЙ ЙИНГСТ: В столице Афганистана, Кабуле, люди сейчас идут на пятничную молитву. Имам внутри этой мечети выкрикивает «Смерть Америке!», объявляя о победе «Талибана» и афганского народа.



Внутри звучат молитвы мусульман, при этом некоторые верующие благодарят Бога за победу талибов над американскими силами. Чуть более месяца назад «Талибан» вошёл в Кабул. Теперь в мечетях по всему городу превозносят его боевиков. Нет никакой возможности узнать, кто добровольно признал талибов, а кто был вынужден это сделать.



ТРЕЙ ЙИНГСТ: «Талибан» уже отказался от ряда своих обещаний относительно того, на что теперь будет похожа жизнь афганского народа. То, что вы видели в этой мечети, — это опасная прелюдия для грядущих событий. Брет.



Этим ранним субботним утром на прямой связи из Кабула, Афганистан, с нами был Трей Йингст. Трей, благодарю вас.



Дата выхода в эфир 18 сентября 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.