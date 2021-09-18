France 24: «Талибан» забрал мою душу» — афганские музыканты остались без инструментов после прихода талибов

После возвращения к власти в Афганистане «Талибан» расквартировал в Национальном институте музыки солдат, лишил работы музыкантов и запретил транслировать по радио музыку, передаёт France 24. Многие афганские музыканты уничтожили или спрятали свои инструменты, опасаясь за свою жизнь и жизнь своей семьи.

В афганском Национальном институте музыки тишина под бдительным контролем новых правителей страны. Здесь не должна звучать никакая музыка и не должны появляться ученики — только солдаты «Талибана»*, который превратил этот центр в спальные помещения.

Когда радикальные исламисты пришли к власти в 1996 году, они объявили музыку вне закона и запретили женщинам получать образование. Многие музыканты опасаются возвращения такого террора.

АФГАНСКАЯ ЖЕНЩИНА: Когда пришли талибы, мне пришлось оставить свой альт в институте и как можно быстрее его покинуть — он был в начале списка зданий, которые они заняли. Я уверена, что талибы уничтожили мой альт. Я жива, но «Талибан» забрал мою душу.

Новый смотритель института опроверг сообщения о том, что всё в здании уничтожили. Он утверждает, что «Талибан» приказал сохранить инструменты.

СМОТРИТЕЛЬ: Смотрите, они все здесь. Мы ничего не трогали.

После возвращения к власти «Талибан» обещал на этот раз вести умеренную политику, но по-прежнему ограниченную их версией законов шариата. Однако музыканты опасаются, что умеренность быстро сойдёт на нет.

МУЗЫКАНТ: Как только пришёл «Талибан», я почувствовал, что это плохая ситуация. Как и мои друзья, которые уничтожали или прятали свои инструменты, я начал уничтожать свои. Я спрятал гитару, которую так сильно люблю, но другие инструменты мне пришлось вынести из дома, потому что если они придут ко мне, моя жизнь и жизнь моей семьи будет в опасности.

В некоторых частях страны, например, в Кандагаре, где зародился «Талибан», музыку запретили передавать по радио. После двух десятилетий процветания музыканты в Афганистане теперь оказались без работы и снова живут в страхе.

Дата выхода в эфир 17 сентября 2021 года. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



