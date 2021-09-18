CBS: чудовищный просчёт — Пентагон признал, что убил десять гражданских в Афганистане по ошибке

Представители вооружённых сил США заявили, что действительно допустили ошибку при попытке предотвратить теракт в аэропорту Кабула. По признанию американских военных, в результате авиаудара по машине с предполагаемыми смертниками погибли десять человек, в том числе семь детей, сообщает CBS News.

Сегодня вечером мы следим за развитием нескольких событий, связанных с Афганистаном. В Омахе присутствующие на похоронах вспоминали капрала морской пехоты Дэгана Пейджа. Он был одним из 13 американских военнослужащих, погибших в результате подрыва террориста-смертника во время эвакуации из Кабула.

Спустя несколько дней после этой атаки Пентагон заявил, что предотвратил ещё одно нападение. Беспилотники США уничтожили машину, которая, как предполагалось, была заполнена взрывчаткой. Сегодня высокопоставленный генерал признал, что дело обстояло по-другому. С подробностями корреспондент CBS News Дэвид Мартин.

Одним из последних действий американской армии в Афганистане стал удар беспилотника по машине, предположительно снаряжённой взрывчаткой. Но, как выяснилось, это был чудовищный просчёт.

ФРЭНК МАККЕНЗИ, генерал Корпуса морской пехоты США: Не менее десяти гражданских, в том числе семь детей, к большому сожалению, были убиты во время этого авиаудара.

Генерал Фрэнк Маккензи, общевойсковой командующий эвакуацией из Кабула, признал ошибку. Она произошла спустя несколько дней после того, как террорист-смертник убил 13 американских военнослужащих, и на фоне предупреждений разведки, что террористическая группировка, известная как ИГИЛ-К*, готовила новое нападение.

ФРЭНК МАККЕНЗИ: Теперь мы считаем маловероятным, что автомобиль и те, кто погиб, были связаны с ИГИЛ-К или представляли прямую угрозу вооружённым силам США.

Автомобиль — белая «тойота», которую можно увидеть на этих кадрах с камеры видеонаблюдения, — принадлежал благотворительной организации, а водителем был один из её сотрудников Замари Ахмади. В течение восьми часов шесть беспилотников следовали за передвигающейся по Кабулу машиной. Во время одной из остановок мужчины погрузили в её багажник то, что было принято за взрывчатку. В конце концов, автомобиль остановился на огороженной территории, которая находилась в трёх милях от аэропорта.

ФРЭНК МАККЕНЗИ: Мы всерьёз опасались, что автомобиль может быстро достичь аэропорта и сломать ограждения в течение считанных минут.

За ударом беспилотника последовал взрыв, что на тот момент было принято как доказательство наличия взрывчатки. Но теперь выяснилось, что взорвалась находящаяся неподалёку цистерна с пропаном. Кадры с камер видеонаблюдения показывают, что на самом деле в машину загружали бутылки с водой. Замари вёз их домой семье, потому что у них не было водопровода.

ДЭВИД МАРТИН, корреспондент CBS News: Маккензи заявил, что команда, которая совершила удар, искренне верила, что они предотвращают теракт. Но теперь в их отношении ведётся расследование, чтобы выяснить, должен ли кто-либо понести наказание. Нора?

С нами на связи был Дэвид Мартин из Пентагона. Спасибо.

Дата выхода в эфир 17 сентября 2021 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.