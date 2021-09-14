CNBC: конец попыткам построить демократию — Блинкен назвал «Талибан» фактическим правительством Афганистана
В ходе своего выступления перед конгрессом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Талибан»* де-факто стал правительством Афганистана. Подобная позиция главы американской дипломатии, по сути, говорит о том, что Запад оставил попытки создать стабильную демократию в Афганистане, пишет CNBC.
«Талибан» де-факто превратился в правительство Афганистана. Я всего лишь озвучиваю факты», — заявил Блинкен в ходе слушаний в комитете палаты представителей по иностранным делам, когда его спросили, признаёт ли администрация Байдена талибов.
«Увы, это итог победы одной стороны в гражданской войне», — добавил госсекретарь.
Во время своего трёхчасового выступления Блинкен в основном отстаивал решение администрации Байдена о выводе американских войск из Афганистана. При этом в ходе напряжённых слушаний по крайней мере три республиканца призвали его подать в отставку.
«Покончить с самой долгой войной Америки за всю её историю — это было правильное решение», — не скрывая эмоций заявил Блинкен.
«Мы приняли правильное решение, не послав в Афганистан на войну и смерть уже третье поколение американцев. Мы поступили правильно по отношению к нашим гражданам и лихорадочно пытаемся вытащить оттуда каждого из них. Мы приняли правильное решение в том, что касается 125 тысяч афганцев, обеспечив им безопасность, и теперь мы работаем над тем, чтобы принять правильные решения и сделать так, чтобы талибы оправдали ожидания международного сообщества и люди могли и дальше свободно путешествовать, а права афганцев соблюдались», — подчеркнул он.
Ранее в этом месяце министру обороны США Ллойду Остину задали вопрос, признают ли США талибов законным правительством Афганистана.
«Что касается талибов, то тяжело предсказать, к чему это приведёт в будущем», — отметил он.
«Мы не знаем, что будет дальше с «Талибаном», — вторил Остину председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
«Скажу вам по личному опыту: это безжалостная группировка минувших времён, и нам ещё предстоит выяснить, изменят ли они своё поведение или нет», — добавил генерал.
США вторглись в Афганистан в октябре 2001 года спустя несколько недель после терактов 11 сентября. На тот момент «Талибан» укрывал у себя боевиков «Аль-Каиды»** — группировки, стоящей за атаками на Всемирный торговый центр и Пентагон. Однако теперь, спустя 20 лет, талибы вновь установили контроль над Афганистаном.
Во многом это произошло по той причине, что в последние недели постепенного вывода коалиционных войск из Афганистана талибы добились ряда шокирующих успехов. В частности, 15 августа «Талибан» захватил президентский дворец в Кабуле, после чего западные правительства поспешно организовали эвакуацию как своих граждан и военнослужащих, так и афганцев ряда категорий.
При этом в ходе эвакуации «Исламское государство в Хорасане»*** совершило теракт в аэропорту Кабула, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих, а также десятки афганцев.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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