NYT: разведка США считает, что «Аль-Каида» восстановит свои позиции в Афганистане за год-два

«Аль-Каида»* может вернуть утраченные в Афганистане позиции в течение всего лишь одного-двух лет, притом что некоторые боевики этой группировки уже вернулись в страну, пишет The New York Times. При этом в новых условиях США будут всё активнее полагаться на сбор разведданных с тем, чтобы предотвратить возможные атаки.

«Аль-Каида»* может восстановить свои позиции в Афганистане за один-два года, учитывая, что некоторые члены этой террористической группировки уже вернулись в страну, пишет The New York Times со ссылкой на заявления ряда высокопоставленных сотрудников разведки США.

Ранее в этом году высокопоставленные чиновники Пентагона заявили, что «Аль-Каида» может вернуть утраченные позиции через два года, однако затем сообщили, что из-за падения правительства в Афганистане они собираются пересмотреть своё мнение.

В свои новые выкладки разведсообщество не внесло каких-то радикальных корректив, однако новые сроки отражают тот факт, что талибы** могут контролировать события в Афганистане лишь в ограниченной степени. Хотя «Талибан»** на протяжении долгого времени и боролся с филиалом «Исламского государства»***, они, согласно распространённому мнению, остаются союзниками «Аль-Каиды». При этом несмотря на то, что в феврале 2020 года талибы пообещали США не допустить появления на территории Афганистана террористических группировок, аналитики считают, что сдерживать своё слово они вряд ли собираются.

«На данный момент по консервативным прикидкам «Аль-Каида» сумеет наработать некий потенциал, угрожающий территории США, через один-два года», — заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.

По словам же замдиректора ЦРУ Дэвида Коэна, самая трудная часть этой аналитической работы заключается в том, чтобы понять, когда «Аль-Каида» или «Исламское государство» в Афганистане «будут иметь возможность нанести удар по самим США», раньше, чем можно будет обнаружить подготовку к такой атаке.

При этом, как отметил чиновник, ЦРУ внимательно следит за «некоторыми потенциальными перемещениями» «Аль-Каиды» в Афганистане. Хотя Коэн не стал уточнять, какие конкретно члены «Аль-Каиды» вернулись в Афганистан после падения проамериканского правительства, кадры одного видео говорят о том, что туда уже прибыл бывший начальник СБ Усамы бен Ладена Амин аль Хак.

Вместе с тем, по словам директора Национальной разведки США Аврил Хейнс, Афганистан — это далеко не самая крупная террористическая угроза, которая касается США. В частности, Хейнс сообщила, что террористы из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака представляют более серьёзную опасность.

В новых условиях, по словам Коэна, ЦРУ будет всё сильнее полагаться на поток разведданных, которые спецслужбы будут собирать в ходе так называемых операций вне прямой видимости. США также намереваются восстановить свою сеть информаторов в регионах, примыкающих к Афганистану.

В то же время генерал Берриер подчеркнул, что Вашингтону необходимо активнее собирать разведданные в Афганистане параллельно с укреплением своих возможностей по наблюдению за Китаем и Россией.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.