Демократия идёт против ветра: DN подвёла итоги войны в Афганистане для Швеции

Когда в 2001 году Швеция поддержала войну США против терроризма, она явно не ожидала, что в результате этой борьбы террористов станет не меньше, а больше, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает газета, с учётом того, что США фактически отказались от борьбы с терроризмом военными средствами, мир оказался на пороге новой эры, в которой демократии будет всё тяжелее удерживать свои позиции.

С терактов 11 сентября прошло 20 лет. Соединённые Штаты и их союзники надеялись, что по прошествии такого срока они смогут отпраздновать победу в войне с терроризмом. Однако победу сейчас празднуют не они, а талибы* и прочие экстремисты, пишет Dagens Nyheter.

Буквально на днях Сираджуддин Хаккани — один из самых разыскиваемых террористов в мире — получил назначение на пост министра внутренних дел Афганистана. Ранее ФБР пообещало за его поимку вознаграждение в размере до $10 млн. «Однако сейчас он сидит в правительственном дворце в Кабуле, в то время как США и их союзники были вынуждены в панике покинуть страну», — отмечает газета.

Совсем не таким шведские политики представляли себе будущее, когда риксдаг быстро поддержал борьбу единственной на тот момент сверхдержавы с терроризмом. Швеция начала отправлять своих военных в Афганистан на рубеже 2001 — 2002 годов.

Таким образом Стокгольм рассчитывал не только обезопасить Афганистан и уничтожить «Аль-Каиду»**, но и увеличить рост уровня поддержки членства в НАТО в случае начала войны в ближнем зарубежье.

Однако борьба с «Аль-Каидой», ИГ*** и прочими террористическими группировками довольно быстро пошла не по плану. После вторжений в Афганистан и Ирак террористов стало не меньше, а только больше. В результате США начали сомневаться в целесообразности военных интервенций.

Более того, в 2012 году президент США Барак Обама провёл «красную линию» в Сирии: если бы диктатор Башар Асад применил химическое оружие против собственного населения, это привело бы к вмешательству остального мира. Однако на практике это обещание осталось лишь обещанием, и Башар Асад смог действовать без каких-либо помех извне.

Это обстоятельство только усугубило миграционный кризис 2015 года, который, в свою очередь, привёл к самым кардинальным переменам во внутренней политике Швеции за последние несколько десятилетий. Более того, в апреле 2017 года шведы ощутили дыхание терроризма совсем близко, когда Рахмат Акилов намеренно въехал на угнанном грузовике в толпу ничего не подозревающих людей в Стокгольме.

Вряд ли проблема исламистского терроризма разрешится в ближайшем будущем в Швеции или в мире вообще. Однако США отказались от идеи бороться с ним путём проведения крупных военных операций в сочетании с программами помощи.

«Мир находится в переходной стадии к чему-то новому. Вопрос в том, что это будет означать для Швеции», — подчёркивает Dagens Nyheter.

На протяжении многих лет внешняя политика Швеции стояла на двух столпах: борьбе за права человека и демократии. Вместе с тем эти устремления становится всё труднее реализовывать в мире, который всё активнее склоняется в сторону национализма и авторитаризма.

Как же должен отреагировать внешний мир, когда диктатор начинает уничтожать свой собственный народ? Принцип, который сформировался в ООН после геноцида в Руанде, согласно которому окружающий мир должен вмешиваться ради защиты людей, на практике не работает.

«США устали, а Китай и Россия вот-вот парализуют работу ООН. Шведские идеалы теперь идут против ветра», — подытоживает Dagens Nyheter.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



