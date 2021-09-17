Экс-сотрудник Пентагона: ощущение отступления Америки «вдохновляет» наших противников

Сомнения Польши и других стран Европы в американском лидерстве вполне оправданы, считает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона и эксперт Уильям Векслер. В интервью, опубликованном на портале TVP Info, он признаёт, что США переоценили свои возможности в Афганистане. По его словам, такое отступление несёт в себе большую угрозу, поскольку играет на руку соперникам и врагам Америки.

После терактов 11 сентября 2001-го ничего не будет прежним, это был своего рода Пёрл-Харбор, потому что на США напали на их собственной территории, что случалось нечасто в их истории. Им всегда везло больше, чем той же Польше, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона и эксперт Уильям Векслер. Его интервью Польскому агентству печати опубликовано на портале TVP Info.

В беседе он рассказывает, что с тех пор США добились в целом большого успеха, ведь они прежде всего больше не подверглись ни одному крупному теракту на своей территории и одновременно сумели существенно ограничить возможности врагов. Более того, некоторые страны с крайней идеологией, как Саудовская Аравия, теперь выступают на стороне США в этой борьбе. В этом плане эксперт также указывает на ошибки Вашингтона — перечёркнутые 50 лет политики США на Ближнем Востоке по сути привели к вторжению и оккупации Ирака. США переоценили свои возможности и в Афганистане, создали некий вакуум, которым воспользовался Иран. Векслер также считает, что США зря не обращали внимания на угрозу терроризма внутри своей страны.

Американский эксперт полагает, что ошибок, допущенных США можно было бы избежать. «Сразу после 11 сентября Америка получила возможность ещё глубже погрузиться в существующую уже стратегию на Ближнем Востоке, которая заключалась в первую очередь в поддержании статус-кво в регионе. «Аль-Каида»* угрожала этому статусу, и надо было сосредоточиться только на устранении этой угрозы, как мы десятилетиями делали это с другими угрозами, но мы сделали другой выбор. Тогдашняя администрация открыто отмела предыдущую политику и приступила к созданию нового порядка, став тем самым самой большой угрозой для существовавшего статус-кво. Вот почему мы сейчас находимся именно там, где мы и есть», — сожалеет он.

Векслер согласен с президентом США касательно того, что настал конец эпохи военного вмешательства, однако и его настораживает насущный и принципиальный вопрос: что же будет дальше. «Я считаю, что нам следует делать ставку на более тесное сотрудничество с союзниками с целью защиты наших ключевых интересов в регионе. На настоящий момент самая большая угроза для стабильности — это отступление Америки, которое имело место в различных формах на протяжении двух последних президентских сроков. Это ощущение отступления США создаёт возможности для наших соперников и врагов, а в более длительной перспективе оно непременно навредит нашим интересам», — объясняет он.

Сомнения Польши, да и Европы в целом, относительно американского лидерства эксперт находит вполне оправданными. «Это совершенно рациональные проблемы. Аналогичные сомнения имели место после войны во Вьетнаме. В любом случае, даже если наши союзники не задают таких вопросов, наши противники сделают это за них. Сразу после выхода США из Афганистана Китай поспешил предупредить Тайвань не слишком полагаться на США. С Россией дело обстоит похожим образом. Это мы должны ответить на эти вопросы и развеять сомнения», — добавляет он.

По его мнению, дело нельзя решить путём принятия одного решения. Он приводит пример «вьетнамского синдрома», с которым США кропотливо боролись несколько десятилетий. «Именно тогда и было объявлено поражение демократии и крах капитализма. Ничего из этого не оказалось правдой, хотя могло бы. Так не произошло, потому что Америка на протяжении долгих лет трудилась с целью восстановления своих позиций. Сегодня мы снова оказались в этой ситуации. Мы не справимся с этой ситуацией ни в 2021-м, ни в 2022 году, но если мы сделаем выводы и будем усердно работать, то через 20 лет этот эпизод может превратиться лишь в небольшую точку в ​​истории», — подчёркивает он.

Говоря о том, каким путём пойдёт Америка и сумеет ли она восстановить свою позицию, Векслер выражает беспокойство не столько действиями администрации Байдена, сколько усилением изоляционных тенденций в обеих американских партиях. По его мнению, именно здесь и кроется вся опасность.

В интервью он также согласился с тем, что на протяжении следующих десятилетий США скорее будут не бороться с терроризмом, а соревноваться с разбогатевшим Китаем, который решил подстроить мировой порядок под себя.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

