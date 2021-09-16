WSJ: Америка теряет позиции на мировой арене — и непонятно, что будет дальше

Спустя 20 лет после вторжения в Афганистан США оказались в достаточно своеобразном положении: Вашингтону так и не удалось решить ни одну крупную проблему, стоящую перед либеральным миропорядком, в то время как его позиции в целом пошатнулись, пишет The Wall Street Journal. При этом, как отмечает газета, в дальнейшем политика США будет определяться действиями двух лагерей — «сдержанных», выступающих за снижение влияния Вашингтона в мире, и более агрессивных «глобальных националистов».

20-ю годовщину терактов 11 сентября американская внешняя политика встречает, находясь в довольно своеобразном положении. США так и не удалось стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, переделать афганское общество или остановить джихад. Вместе с тем ни у одного террориста так и не получилось осуществить на территории США ни одного теракта уровня 11 сентября. В результате для Вашингтона война с терроризмом отошла на второй план, так как у него появилась более актуальная проблема: возможное крушение либерального миропорядка, пишет The Wall Street Journal.

После окончания холодной войны вся стратегия Вашингтона зиждилась на одном краеугольном камне — стремлении построить либеральный миропорядок путём продвижения принципов свободной торговли и светского демократического общества. Внешнеполитические элиты США по-прежнему уверены, что эта стратегия не только надёжно защитит американские интересы, но и в целом даст человечеству как виду наибольшие шансы на выживание. По их мысли, в эпоху, когда над человечеством постоянно висит Дамоклов меч тотальной ядерной войны, а миру угрожают глобальные проблемы вроде глобального потепления, спасти ситуацию могут только эффективные международные институты.

Посыл, конечно, очень сильный, однако на практике глобалистам пока что так и не удалось совладать с вызовами XXI века. Либерализация международной торговли застопорилась на фоне роста протекционистских настроений. Либеральная демократия также постепенно отступает. В частности, такие следящие за демократическим процессом организации, как Freedom House, указывают на то, что политической свободы во многих странах становится всё меньше. Между тем Китай, Россия и Иран всё чаще бросают вызов США — причём в их начинаниях им нередко сопутствует успех. В результате по сравнению с 2001 годом проблемы либерального миропорядка только обострились, в то время как ресурсы для их решения иссякают.

Неудачи США во внешней политике ударили по доверию американцев к глобализму. В результате традиционный республиканский интернационализм вытеснило движение Трампа, во многом основанное на популизме, в то время как набирающее силу прогрессивное крыло Демократической партии пытается продавить внесение кардинальных корректив во внешнюю политику Вашингтона.

Хотя риторика президента США Джо Байдена наполнена отсылками к старому американскому глобализму, его администрация, судя по всему, не слишком хорошо относится к «гуманизму с кулаками» и либеральной торговой политике.

Вместе с тем Вашингтон за горизонтом, скорее всего, поджидают новые провалы. Падение Гонконга, укрепление влияния России в Белоруссии, коллапс Афганистана и успехи иранских марионеток на Ближнем Востоке говорят о том, что Вашингтон теряет контроль над геополитической повесткой. Успехи либерализма в плане решения глобальных проблем вроде пандемии, миграции и изменения климата также пока не впечатляют.

С учётом всего вышесказанного в американском политическом дискурсе набирают силу два альтернативных течения. «Сдержанные» — к которым можно отнести как прогрессистов, так и консерваторов, — стремятся уменьшить влияние Америки за рубежом. По их мысли, по мере того, как США будут отказываться от своих глобальных обязательств, в мире возникнет естественный баланс сил, а союзники Вашингтона начнут сами заниматься своей собственной защитой. Второе же течение представлено «глобальными националистами» — ястребами-республиканцами и теми, кто не относит себя ни к одной из партий. Их мало интересуют международные институты власти, свободная торговля или работа на фронте продвижения прав человека. Вместе с тем они уверены, что США ради их же блага стоит поддерживать активное присутствие на различных театрах по всему миру.

Что же касается администрации Байдена, то положение её незавидно: многие её цели в сфере борьбы с глобальным потеплением, продвижения прав человека и ядерного разоружения было практически невозможно достичь, даже когда США были на своём пике геополитической мощи. Ныне же враждебное отношение к мировому лидерству Америки со стороны Пекина, Москвы и Тегерана значительно ограничивает потенциал Вашингтона в решении этих проблем на международном уровне.

В сложившихся обстоятельствах былое единство мнений относительно глобального либерального порядка, судя по всему, канет в Лету на фоне различных геополитических вызовов. В то же время пока что неясно, смогут ли «сдержанные» или «глобальные националисты» разработать устойчивые и реалистичные национальные стратегии.

«Однако при условии, что новый трагичный теракт масштабов 11 сентября не произойдёт, радикальное насилие исламистов-фанатиков, по-видимому, вряд ли будет играть значительную роль в грядущей эре споров о внешней политике США. И даже во время подготовки к предстоящей борьбе Америка должна считать это обстоятельство победой, за которую стоит быть благодарной в эти тёмные и опасные времена», — подытоживает The Wall Street Journal.