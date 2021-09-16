Independent: Трамп предрёк конец США через три года — но не объяснил, что имеет в виду

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам придёт конец в ближайшие три года, однако не объяснил, что же конкретно он имеет в виду, пишет The Independent. По его словам, при Байдене за последние восемь месяцев страна «покатилась под откос», причём доселе невиданными темпами.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам придёт конец в ближайшие три года. Тем не менее он не объяснил, что же это означает на практике, пишет The Independent.

США, по словам экс-президента, «за последние восемь месяцев и впрямь покатились под откос, причём так, как никогда раньше». С подобным утверждением Трамп выступил на шоу своего бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера на консервативном канале Newsmax.

«Когда мы пойдём на эти выборы, которые состоятся в 22 и 24 годах, то страны у нас не останется», — подчеркнул он, также в очередной раз выдвинув ложное утверждение о том, что выборы 2020 года якобы «были сфальсифицированы».

При этом, услышав такие слова, Спайсер спешно свернул интервью, сказав: «Спасибо, что уделили нам немало своего ценного времени».

Ранее Dominion Voting Systems подала на Newsmax в суд по обвинению в клевете за то, что канал якобы распространяет дезинформацию о фальсификациях на выборах, которые были осуществлены при помощи машин для голосования этой компании. Сумма иска составила $1,6 млрд. Newsmax же придерживается позиции, что канал «просто сообщал об обвинениях, инициаторами которых стали известные общественные деятели».

На протяжении последних нескольких месяцев Трамп агрессивно критиковал президента США Джо Байдена за вывод американских войск из Афганистана. Верным своей точке зрения он остался и на этот раз.

«Байден собирался стать великим объединителем... Но он не объединитель, он совсем наоборот, он хуже Обамы. Хотя, конечно, многие считают, что Обама-то сейчас правительством и управляет», — заявил Трамп.

Между тем бывший американский лидер, судя по всему, собирается вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Хотя официального заявления на этот счёт он пока не сделал, Трамп не исключает такую возможность, параллельно организуя краудфандинги и митинги. При этом он неоднократно намекал, что единственная причина, по которой он ещё не объявил об участии в выборах, — это правила финансирования политической кампании в США.

В ходе интервью Спайсер также напомнил Трампу, что Байден попросил у 11 назначенцев Трампа в военных училищах подать в отставку и спросил, сделает ли он то же самое с протеже Байдена в случае победы на выборах.

Бывший президент не стал исключать такой возможности, «потому что то, что сделал Байден, не имеет прецедентов».

«У нас в исполнительных комитетах сидят прекрасные люди, и их оттуда выкидывают — такого раньше никогда не было, — заявил Трамп. — Администрация Байдена — это злобные люди, это единственное, чем они выделяются. Они повсюду используют прокуроров, федеральных прокуроров, а дела у Хантера Байдена по-прежнему идут нормально».

«То, что они делают, — это ужас. Речь идёт о замечательных людях, включая вас, Шон. Это большое неуважение к нашей стране», — подытожил он.