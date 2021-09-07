Insider: «счастлива и расслаблена» — Меланья Трамп больше не хочет быть первой леди США

Меланья Трамп не заинтересована в возвращении в Белый дом, несмотря на то что её муж Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности участия в новой президентской кампании в 2024 году, сообщает Insider со ссылкой на её друзей. Как отмечает издание, после поражения экс-президента на выборах в ноябре 2020 года она оставалась вне поля зрения общественности и мало появлялась на публике.

Меланья Трамп не заинтересована в возвращении титула первой леди США, несмотря на то что Дональд Трамп не исключает возможности участия в новой президентской кампании в 2024 году, сообщает Insider.

Как и в 2016-м, Меланья Трамп не собирается присоединяться к кампании, сообщили источники. Несколько её друзей отметили, что она «не очень заинтересована в том, чтобы снова оказаться в Белом доме, снова стать первой леди», не говоря уже о том, чтобы помогать, если её муж решит баллотироваться на пост президента.

Бывший президент Дональд Трамп официально не заявлял о выдвижении кандидатуры на пост президента в 2024 году, но неоднократно говорил об этой возможности, заявляя, что его сторонники будут «очень довольны» его решением.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп была «счастлива и расслаблена» с тех пор, как покинула Белый дом в начале этого года. Как отмечает издание, в основном она оставалась вне поля зрения общественности, в отличие от некоторых её предшественниц, и мало появлялась на публике.

В настоящий момент Меланья Трамп вернулась в Мар-а-Лаго, частную резиденцию Дональда Трампа, расположенную во Флориде. «Она очень закрытый человек и быть на виду у публики не было тем, чем она хотела заниматься», — сообщил источник.

Дональд Трамп, с другой стороны, продолжил собирать средства и проводить митинги, несмотря на то что ещё не объявил о выдвижении кандидатуры на выборах в 2024 году, пишет Insider.