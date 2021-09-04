MSNBC предупреждает: во имя «борьбы с несправедливостью» фанаты Трампа могут повторить штурм Капитолия в сентябре

18 сентября сторонники 45-го президента США планируют провести акцию на Капитолийском холме, чтобы поддержать арестованных участников январских беспорядков, которых они считают «невиновными политзаключёнными», сообщает MSNBC. По мнению телеканала, существует большая вероятность, что этот митинг может перерасти в новый мятеж.

Власти США сейчас отслеживают рост самоуправства и антидемократического насилия, в основном со стороны правого крыла. В то самое время, как лидеры движения «Вернём Америке былое величие» открыто планируют провести в этом месяце мероприятие, обещая вернуться на место (январского. — ИноТВ) мятежа.

МЭТТ БРЕЙНАРД, экс-сотрудник предвыборного штаба Дональда Трампа: Мы планируем провести наш следующий митинг в середине сентября, 18 сентября. Он будет огромным, и его содержание определяется местом проведения. Мы возвращаемся в столицу, туда, где всё началось. Мы намерены организовать выступление членов конгресса. Мы собираемся привлечь ещё больше внимание, бороться с существующим ложным нарративом и требовать справедливости для этих политзаключенных.

Справедливости для обвиняемых и некоторых осуждённых преступников, которые совершили это нападение. Только что вы увидели разговор одного суперфаната Трампа с экс-советником Трампа в Белом доме Стивом Бэнноном. Активист, который делает это заявление, — Мэтт Брейнард, и он обсуждает планы нового собрания в Капитолии, о чём предупреждали власти и разведка США, чтобы, цитата, «потребовать справедливости».

В основе всего этого ложная теория, согласно которой обвиняемые являются невиновными политзаключёнными, но это не так. Некоторые из них могут в конечном итоге выиграть дело, и у них есть полное право обратиться в суд, но в целом с доказательствами, которые мы все задокументировали и пережили, вы имеете представление об этой части происходящего, вам не нужны новости для её понимания.

Мы все видели, как преступники совершают свои преступления в прямом эфире. И мы наблюдали, как разоблачается структура правого насилия, поскольку всё больше избранных республиканцев в течение всего года публично преуменьшают и защищают то, во что, как мы знаем, они даже не верят и не думали, что смогут поверить. Ведь изначально многие из них осуждали насилие того дня (штурма Капитолия. — ИноТВ). Это была уродливая и обличающая сцена.

Так почему сегодня вечером это главная новость в стране? Ну, во-первых, очень важно проявлять бдительность в отношении любых будущих заговоров и угроз. Кроме того, важно проследить, кто несёт ответственность за это восстание: от некоторых известных бунтовщиков, которым грозит расплата, включая так называемого шамана QAnon, собирающегося завтра признать себя виновным, — это к разговору о «требовании справедливости», — до текущей работы комитета, расследующего этот мятеж.

Председатель комитета, кандидатуру которого тщательно подбирала спикер (палаты представителей Нэнси. — ИноТВ) Пелоси, теперь назначает республиканку Лиз Чейни в качестве своего заместителя. Даже несмотря на то, что некоторых из её собственных коллег по партии, похоже, тревожат новые поиски доказательств, которые могут пролить свет на их потенциальную роль (в штурме Капитолия. — ИноТВ). Эти изыскания включают запросы отчётов о телефонных переговорах и переписке в соцсетях 11 конгрессменов-республиканцев, каждый из которых через публичные выступления или государственные механизмы стремился отменить поражение Трампа на выборах 2020 года.

Нужно отметить, что, согласно статье The New York Times, среди этих 11 человек нет лидера республиканцев (Кевина. — ИноТВ) Маккарти. На этой неделе политик наделал много шуму своими бандитскими заявлениями, остерегая, угрожая и уговаривая компании (телеоператоров и владельцев соцсетей. — ИноТВ) игнорировать законные требования того самого конгресса, в котором он служит.

Так что сейчас здесь много всего происходит. Если вернуться к контексту, то 6 января — это такая же дата, как 11 сентября. Дата, которая стала в нашей гражданской жизни больше, чем просто ещё один день в календаре. Это дата терроризма, запущенного изнутри, главным образом американцами, которых подстрекал президент США.

Это дата и событие, которого многие не ожидали. Ведь до попыток Дональда Трампа осуществить то, что в действительности можно описать только как очень небрежный переворот, день подсчёта голосов выборщиков не был особо важным днём в американской жизни. Я регулярно освещаю это событие и не помню, чтобы предавал 6 января большое значение, возможно, вы тоже.

Пока мы не знаем, станет ли 18 сентября чем-то вроде 6 января. Но мы точно знаем, что, как я показал вам в наших новостях, некоторые люди этого хотят. И мы недооцениваем это на свой страх и риск.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2021 года.