Insider: участник штурма Капитолия собирает деньги на адвокатов в обмен на фото из кабинета Пелоси

Участник штурма Капитолия 6 января Ричард Барнетт, получивший известность благодаря своим фото за столом спикера Нэнси Пелоси, призывает «патриотов Америки» помочь ему оплатить расходы на юристов, пишет Insider. За пожертвование в $100 и больше Барнетт обещает прислать единомышленникам снимок из кабинета Пелоси с его автографом.

Житель американского штата Арканзас Ричард Барнетт, задержанный за участие в штурме Капитолия, организованного сторонниками экс-президента Дональда Трампа, решил продавать необычные сувениры, чтобы оплатить себе адвокатов, сообщает Insider.

Барнетт, который называет себя «белым националистом», получил известность благодаря своим фотографиям, сделанным в кабинете спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в ходе штурма 6 января. Герой снимка создал специальный сайт для сбора средств и теперь предлагает эти фото со своим автографом в обмен на пожертвование в $100 или больше. Сайт называется Richard 'Bigo' Barnett Legal Defense Fund («Фонд юридической защиты Ричарда «Биго» Барнетта») и призывает посетителей «бороться за американскую душу». Как обещается в разделе Learn about the Man («Узнать о парне больше»), в ближайшее время там будет опубликована дополнительная информация.

Insider напоминает, что Барнетт был арестован ещё в январе. Ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям, включая взлом, нарушение общественного порядка на территории Капитолия и кражу государственных средств, имущества или записей. Во время штурма Барнетт вломился в кабинет Пелоси и оставил ей оскорбительную записку, в которой назвал её biatch — производным от bitch («с**а»).

В апреле, по решению суда, Барнетт был освобождён из-под стражи до начала разбирательства. И теперь подсудимый собирает пожертвования с «патриотов Америки», чтобы оплатить адвокатов и прочие расходы своей семьи. «Министерство юстиции ни перед чем не остановится и постарается выжать все соки из семьи Ричарда Барнетта и его защитников, потому что оно понимает, что Барнетт выиграет это дело», — предупреждает сайт.

Как добавляет издание, Барнетту понадобилась финансовая поддержка единомышленников, после того как он потерял работу в отделе продаж в компании, на которую он проработал больше 15 лет. На сайте указано, что участник штурма Капитолия был уволен из-за «общественного давления» после его ареста.

По словам Роберта Штайнбаха, профессора права Университета Арканзаса в Литтл-Рок, сбор средств Барнетта вполне легален, поскольку пока его официально ни в каких преступлениях не обвинили. При этом, как говорится на сайте, популярная платформа для сбора пожертвований GoFundMe не разрешила Барнетту собирать деньги там. Адвокат подсудимого на момент публикации статьи на запрос о комментарии не ответил.

По информации на сайте, Барнетт «признаёт, что забрался в кабинет спикера Пелоси, положил ноги на один из столов, улыбался в камеру журналистам и оставил политику безобидную записку», но считает, что в его действиях преступления нет — это был способ политического протеста.

«Помогите семье Ричарда сегодня и докажите миру, что бедность не должна быть наказанием за патриотизм. Это только начало долгой борьбы с федеральными прокурорами!» — призывает сайт.