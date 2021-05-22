Fox News: «расследование Мюллера 2.0» — демократы приравняли сторонников Трампа к террористам

Палата представителей США проголосовала за законопроект о создании комиссии по расследованию незаконного проникновения сторонников Трампа в Капитолий, причём формулировки были скопированы из закона, принятого после терактов 11 сентября, сообщает Fox News. По словам Шона Дэвиса из The Federalist, демократы в конгрессе вытребовали себе полицейские полномочия, чтобы преследовать оппозицию.

Законопроект, принятый вчера палатой представителей, был скопирован с закона, учредившего комиссию по расследованию терактов 11 сентября почти 20 лет тому назад. Тот закон предписывал конгрессу, цитирую, «расследовать и доложить президенту и конгрессу о выясненных фактах, выводах и рекомендациях касательно корректирующих мер, которые могут быть приняты для предотвращения актов терроризма». Это был закон, принятый после 11 сентября.



Новый закон о создании комиссии по расследованию событий 6 января требует точно того же. Конгресс должен, цитирую, «расследовать и доложить президенту и конгрессу о выясненных фактах, выводах и рекомендациях касательно корректирующих мер… которые могут быть приняты для предотвращения будущих актов целенаправленного насилия и внутреннего терроризма». Практически идентичные формулировки.



И это не случайно. Это новая война с терроризмом. Но эта война не против «Аль-Каиды»*, или ИГ**, или какой-либо иностранной державы. Эта война — против вас. И против всех остальных, кто является помехой для планов демократов.



Сооснователь The Federalist Шон Дэвис это понимает. Мы рады, что сегодня он с нами. Шон, большое спасибо, что нашли для нас время.



Прежде чем мы перейдём к тому, что мы действительно хотели бы выяснить касательно событий 6 января, а таких вещей немало… По-моему, здесь есть два тревожных признака. Во-первых, (конгрессмен США. — ИноТВ) Адам Кинзингер бездумно это поддерживает, так что наверняка это какая-нибудь тупость. Но во-вторых, что важнее, истерия, чересчур разгорячённая риторика, явно непропорциональные, почти бредовые описания событий 6 января указывают на то, что это на самом деле не двухпартийное стремление к правде. Не так ли?



ШОН ДЭВИС, The Federalist: Нет, на самом деле, мне это гораздо больше напоминает «расследование Мюллера 2.0». Как расследование Мюллера в 2017 году было основано на лжи о сговоре с Россией, которого на самом деле не было… И эта ложь была положена в основу потому, что им нужна была возможность прищучить Трампа. И им нужны были все правоохранительные полномочия спецпрокурора, чтобы преследовать его людей и его самого, обвинять его в сговоре и в препятствовании правосудию.



Эта новая комиссия ничем не отличается. Это конгресс, который хочет всех правоохранительных полномочий, которыми обычно располагает Минюст. Выписывать повестки, выдвигать обвинения, а может быть, даже заключать в тюрьму, если люди не будут делать то, чего от них хочет конгресс, если они, не дай Бог, проявят неуважение к конгрессу. И всё это — политическая бредятина. Цель всего этого — дать им, за что цепляться в ближайшие два года, чтобы перед выборами 2022 года они могли демонизировать оппозицию, подавить оппозицию, сделать так, чтобы никто не мог бросить им вызов на будущих выборах…



Вернёмся на три предложения назад. Это даёт демократам в конгрессе, по сути, полицейские полномочия. Как было во время расследования Мюллера. Похоже, в этом вся суть. Это даёт партийным активистам полномочия преследовать своих политических противников.



ШОН ДЭВИС: Да. В случае с расследованием Мюллера эти полномочия хотя бы были переданы ведомству, у которого есть всевозможные правила и процессуальные требования… Которым, впрочем, никогда не следовали. Так и появились совершенно сфабрикованные ордера FISA. Но теперь они берут эти полномочия на себя.



И, по-моему, наибольшая трудность — с повестками. Кого они собираются вызывать? Каковы границы их власти принуждать к даче показаний? Могут ли они вызвать любую старушку — сторонницу Трампа, которая случайно находилась в радиусе 500 миль от Капитолия, и обличать её, и требовать, чтобы она сидела перед их судом инквизиции?



Судя по их риторике, они, по-моему, не признают никаких границ своей власти. И это, на самом деле, очень страшно. И если вам важна демократия и её чистота, я не понимаю, как вы можете допустить что-то в этом роде, когда мы знаем, как орудуют демократы, взять хотя бы историю с (судьёй Верховного суда США. — ИноТВ) Бреттом Кавано.



Даже публичные заявления демократов меня несколько сбивают с толку: мол, нам нужно больше полномочий, чтобы докопаться до сути происшедшего. Насколько я понимаю, на события 6 января была самая энергичная реакция правоохранительных органов, какую я только видел со времён 11 сентября. Десятки людей сегодня сидят в одиночном заключении за незаконное проникновение. АНБ, ЦРУ, ФБР, федеральные прокуроры по всей стране — все они были мобилизованы из-за событий 6 января. И этого ещё недостаточно?



ШОН ДЭВИС: По-видимому, недостаточно. И вот что меня поражает: я думал, демократы уже решили эту загадку — ещё в январе, когда в связи с этими событиями объявили импичмент Трампу и обвинили его в подстрекательстве. Что ещё тут расследовать? Они говорили нам, что это он во всём виноват. Так чем же они сейчас занимаются?



Да. Кстати, это не имеет никакого отношения к Дональду Трампу. Дональд Трамп больше не у власти. Это имеет отношения к нам, остальным, и к стране. Вот кого они преследуют. Не Трампа. Шон Дэвис, я признателен вам за то, что вы нашли для нас время сегодня. Спасибо.



ШОН ДЭВИС: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 20 мая 2021 года.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



