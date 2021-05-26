WSJ: Нацгвардия завершает миссию по охране Капитолия США

Нацгвардейцы США, которые после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа 6 января базировались в Вашингтоне на ротационной основе, на этой неделе покинут свои посты, передаёт The Wall Street Journal. Отмечается, что теперь обеспечением безопасности здания конгресса займётся полиция.

Бойцы национальной гвардии США, которые обеспечивали безопасность Капитолия после январских беспорядков, завершают свою миссию и уже в среду покинут свои посты, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Пентагона.

В военном ведомстве отметили, что усиленные меры безопасности вокруг Капитолия останутся в силе, далее охраной займётся полиция.

Как отмечает издание, бойцы Национальной гвардии начали стягиваться к Капитолию через несколько часов после того, как сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса, где проходило утверждение итогов президентских выборов. В какой-то момент численность войск достигала 26 тыс. человек. Постепенно численность сокращалась, и сейчас безопасность Капитолия обеспечивают около 1,6 тыс. военнослужащих.

Накануне американский лидер Джо Байден и его супруга Джилл поблагодарили бойцов нацгвардии за охрану Капитолия.

«Мы хотим выразить глубочайшую благодарность и бесконечную признательность женщинам и мужчинам нашей Национальной гвардии за их службу по обеспечению безопасности Капитолия США в течение последних практически пяти месяцев. С их возвращением домой к семьям мы приветствуем каждого из них за преданность стране», — отметил Байден.

Как напоминает The Wall Street Journal , на прошлой неделе Палата представителей одобрила законопроект, предусматривающий выделение $1,9 млрд на усиление мер безопасности комплекса Капитолия. Законопроект предусматривает финансирование модернизации системы безопасности и возмещение расходов Национальной гвардии.

Тем не менее перспективы одобрения законопроекта в верхней палате конгресса издание называет весьма «неопределёнными», так как множество конгрессменов скептически относится к документу.