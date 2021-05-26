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WSJ: Нацгвардия завершает миссию по охране Капитолия США

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Нацгвардейцы США, которые после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа 6 января базировались в Вашингтоне на ротационной основе, на этой неделе покинут свои посты, передаёт The Wall Street Journal. Отмечается, что теперь обеспечением безопасности здания конгресса займётся полиция.
WSJ: Нацгвардия завершает миссию по охране Капитолия США
Reuters

Бойцы национальной гвардии США, которые обеспечивали безопасность Капитолия после январских беспорядков, завершают свою миссию и уже в среду покинут свои посты, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Пентагона. 

В военном ведомстве отметили, что усиленные меры безопасности вокруг Капитолия останутся в силе, далее охраной займётся полиция.
 
Как отмечает издание, бойцы Национальной гвардии начали стягиваться к Капитолию через несколько часов после того, как сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса, где проходило утверждение итогов президентских выборов. В какой-то момент численность войск достигала 26 тыс. человек. Постепенно численность сокращалась, и сейчас безопасность Капитолия обеспечивают около 1,6 тыс. военнослужащих.
 
Накануне американский лидер Джо Байден и его супруга Джилл поблагодарили бойцов нацгвардии за охрану Капитолия.
 
«Мы хотим выразить глубочайшую благодарность и бесконечную признательность женщинам и мужчинам нашей Национальной гвардии за их службу по обеспечению безопасности Капитолия США в течение последних практически пяти месяцев. С их возвращением домой к семьям мы приветствуем каждого из них за преданность стране», — отметил Байден.
 
Как напоминает The Wall Street Journal , на прошлой неделе Палата представителей одобрила законопроект, предусматривающий выделение $1,9 млрд на усиление мер безопасности комплекса Капитолия. Законопроект предусматривает финансирование модернизации системы безопасности и возмещение расходов Национальной гвардии.
 
Тем не менее перспективы одобрения законопроекта в верхней палате конгресса издание называет весьма «неопределёнными», так как множество конгрессменов скептически относится к документу.
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