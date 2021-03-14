Hill: Нацгвардия у Капитолия обойдётся американцам в полмиллиарда долларов

03:50
В Краснодаре произошёл пожар в многоквартирном жилом доме
В Краснодаре спасатели тушат пожар в многоквартином жилом доме, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
03:37
РИА Новости: Европа предпочла запустить Galileo на «Союзе»
Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется провести в первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем «Союз-СТ», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
03:20
WP: Около 450 человек заболели коронавирусом на заводе Tesla в США
Как минимум 450 работников завода Tesla в Калифорнии, который начал работу после противостояния Илона Маска с местными властями, заболели коронавирусом.
03:02
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага, сообщает Геологическая служба США.
02:45
Zeit: В ФРГ 12 полицейских пострадали в ходе беспорядков
По меньшей мере 12 полицейских пострадали во время акций протеста против ограничений введённых из-за коронавируса в Дрездене.
02:30
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 11 439 558
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 76 178 и достигло 11 439 558.
02:18
Школьника в мороз высадили из маршрутки в Магадане
Прокуратура Магаданской области проверяет действия водителя в Магадане, который высадил школьника из-за отстутствия у того денег на транспортной карте.
02:09
Романцев: матч «Динамо» — «Спартак» был похож на такой свежий весенний футбол
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал победу команды над столичным «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
02:00
Губерниев: российские биатлонистки просто выхолощены физически и морально
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал поддержать женскую сборную России по биатлону после неудачных выступлений команды на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
01:46
Матыцин поздравил Большунова и Ступак с победой на этапе КМ по лыжным гонкам
Министр спорта России Олег Матыцин поздравил лыжников Александра Большунова и Юлию Ступак с победой в масс-стартах классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
01:30
Пентагон завершил расследование в отношении экс-помощника Трампа Флинна
Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США завершил расследование в отношении бывшего помощника экс-президента США Дональда Трампа Майкла Флинна.
01:26
Клебо назвал главную сложность в общении с Большуновым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что мешает его общению с россиянином Александром Большуновым.
01:15
Большунов — об общении с Клебо на этапе КМ в Швейцарии: всё было как обычно
Российский лыжник Александр Большунов рассказал об общении с норвежцем Йоханнесом Клебо после финиша масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
01:05
«Атлетико» в большинстве не сумел обыграть «Хетафе» в Примере
Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Хетафе» в матче 27-го тура испанской Примеры.
01:03
В Турции началась вакцинация работников сферы туризма
Министерство культуры и туризма Турции сообщает, что в стране началась реализация программы по вакцинации работников туристической сферы.
00:59
Гол Агуэро с пенальти помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над лондонским «Фулхэмом» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
00:55
Водомёты применены в ходе беспорядков в бельгийском Льеже
После того как акция протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже переросла в беспорядки, полиция применила водомёты и слезоточивый газ.
00:37
Мостовой считает, что Тедеско не должен оставаться в «Спартаке» по окончании сезона
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу команды над столичным «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:36
Мишустин освободил Мишина от должности замглавы ФАДН
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Мишина от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей.
00:20
Захарова оценила критику российских вакцин на Западе
Критика стран Запада, направленная на российские вакцины от коронавируса, вызвана бессильной злобой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
00:20
Мозес — о победе над «Динамо»: всегда хорошо попасть в протокол матча
Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес поделился впечатлениями от победы над столичным «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:05
Шашилов: Куклина и Елисеев побьются в сингл-миксте, азарт есть у них ещё
Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о выборе состава команд на смешанную эстафету и сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
23:55
Руководитель RT DE: фейковое разоблачение «русских шпионов» из RT не спасло главреда Bild
Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова в своём Telegram-канале прокомментировала ситуацию с шеф-редактором газеты Bild Юлианом Райхельтом.
23:42
Гинцбург рассказал о данных по выработке антител у переболевших COVID-19
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» рассказал о данных по выработке антител у переболевших COVID-19.
23:40
Передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Бостон» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:30
Шунин считает, что «Динамо» не повезло в матче со «Спартаком»
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал поражение от столичного «Спартака» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:27
Умерла народная артистка России Нажиба Ихсанова
Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.
23:12
Захарова прокомментировала поездку Лаврова по странам Персидского залива
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» прокомментировала поездку министра иностранных дел Сергея Лаврова по странам Персидского залива.
23:10
Кафельников: если «Спартак» станет чемпионом либо вице-чемпионом, Тедеско останется
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал победу московского «Спартака» над столичным «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:02
Логинов выступит в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Нове-Место
Союз биатлонистов России (СБР) объявил составы команд на смешанную эстафету и сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
22:57
Террористы совершили 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
22:54
Шевченко и Гореева вызваны в сборную России на заключительный этап КМ по биатлону
Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева вызваны в национальную сборную на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в шведском Эстерсунде.
22:42
Гинцбург рассказал о вакцине «Спутник Лайт»
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» рассказал о вакцине от коронавируса «Спутник Лайт».
22:34
«Боруссия» победила «Герту» и поднялась на пятое место в Бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над берлинской «Гертой» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.
22:30
В РФС отреагировали на информацию об избиении футболиста после матча ЮФЛ
Российский футбольный союз (РФС) обратился к клубам «Чертаново» и «Локомотив» за разъяснениями по поводу инцидента после матча Юношеской футбольной лиги — 2 (ЮФЛ-2).
22:27
В Керчи завершилась реставрация Митридатских лестниц
В Керчи завершили реставрацию исторической достопримечательности города — Митридатских лестниц. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
22:21
Шварц ответил на вопрос о принципиальности противостояния с Тедеско
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о принципиальности противостояния с наставником столичного «Спартака» Доменико Тедеско, являющимся его соотечественником.
22:15
Ларссон заявил, что «Спартак» хочет побороться с «Зенитом» за чемпионство
Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу над столичным «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:12
Гинцбург дал прогноз по вакцинации от COVID-19 в России
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» дал прогноз по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
22:08
«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Беневенто» в Серии А благодаря хет-трику Влаховича
Флорентийская «Фиорентина» одержала разгромную победу над «Беневенто» в матче 27-го тура итальянской Серии А.
22:01
Хинкель рассказал, ушёл ли «Спартак» от схемы в четыре защитника
Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал тактическое построение команды в защите в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
21:57
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарёва
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора от Тюменской области Михаила Пономарёва.
21:54
Шварц: мы были достойны сравнять счёт и заработать очко
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после поражения команды в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Спартака» (1:2) подчеркнул, что его подопечные имели шансы сравнять счёт.
21:47
Максименко — о победе «Спартака»: нужно было только драться и отдавать все силы
Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал победу над столичным «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:42
Гинцбург высказался об эффективности «Спутника V»
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» высказался об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V».
21:41
Шварц отметил класс футболистов «Спартака» после поражения в дерби
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал исход матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» (1:2).
21:38
Максименко признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Спартак»
Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко был признан лучшим игроком матча по итогам 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
21:34
Хинкель похвалил Максименко после матча с «Динамо»
Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал победу над столичным «Динамо» (2:1) в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), выделив голкипера своей команды Александра Максименко.
21:29
Биатлонистка Кайшева: есть спортивный интерес выжать из себя максимум
Россиянка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
21:27
В «Спартаке» рассказали о состоянии получивших травмы Ларссона и Мозеса
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о состоянии футболистов Джордана Ларссона и Виктора Мозеса, получивших повреждения в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:1).