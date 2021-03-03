Independent: могут повторить — сторонников Трампа заподозрили в стремлении пойти на новый штурм Капитолия

Председатель комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Адам Смит выступил с предупреждением, что сторонники Дональда Трампа и движения QAnon могут готовить второе нападение на конгресс 4 марта. Они якобы надеются вернуть к власти 45-го президента и организовать трибунал против демократов, пишет The Independent.

Сторонники Дональда Трампа планируют второе нападение на Капитолийский холм. С таким предупреждением выступил председатель комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Адам Смит, пишет The Independent.

По словам конгрессмена-демократа, возможность повторного штурма Капитолия активно обсуждают трамписты и члены конспирологического движения QAnon. Они считают, что Трамп вернётся к власти 4 марта, так как именно в этот день проводились инаугурации американских президентов до 1933 года.

Согласно их «несусветным» теориям, Соединённые Штаты не являются страной с тех самых пор, как при Франклине Рузвельте отменили золотой стандарт. Они также полагают, что после того, как в 1871 году Улисс Грант принял определённый закон, ни один американский президент не может считаться легитимным, поясняет издание.

«Они (сторонники Трампа и QAnon. — ИноТВ) думают: «Может быть, нам следует снова собраться и взять штурмом Капитолий 4 марта». Такие сообщения циркулируют в сети», — заявил Смит на встрече с представителями Минобороны США.

«Подобные вещи тиражируются постоянно. Означает ли это, что это произойдёт? Возможно, нет. Но если вы хотите помочь, скажите им, чтобы они этого не делали, скажите им, что выборы закончились. Джо Байден выиграл», — призвал конгрессмен.

Опасения о возможной повторной атаке на Капитолий 4 марта существуют уже на протяжении нескольких недель. Но что именно может случиться, доподлинно неизвестно, заявляет создатель подкаста QAnon Anonymous Джулиан Филд, который занимается разоблачением QAnon.

«Я думаю, что существуют разные представления о том, что произойдёт в этот день. Но, как я понимаю, многие люди ожидают церемонии, и, по их мнению, эта церемония может сопровождаться тем, что сторонники QAnon называют «бурей», — рассуждает Филд.

«Это были бы облавы или военные трибуналы против ведущих демократов и некоторых знаменитостей, которых они ошибочно считают частью этого тайного педофильского заговора. По сути, люди всё ещё верят, что Трамп вернётся и снова станет президентом», — отмечает подкастер.

Встреча законодателей с представителями Министерства обороны США состоялась после того, как Пентагон и полиция Капитолия подверглись критике за их реакцию на штурм конгресса 6 января. В результате этого столкновения погибли по меньшей мере пять человек, напоминает The Independent.

По словам помощника министра обороны США по вопросам внутренней обороны и глобальной безопасности Роберта Салесеса, до середины марта в Вашингтоне останется не менее 5 тыс. членов Национальной гвардии на фоне опасений, связанных с QAnon и 4 марта. Чиновник подчеркнул, что пока власти не наблюдают каких-либо конкретных внутренних угроз, но продолжат следить за ситуацией.