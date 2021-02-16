Insider: Пелоси призвала расследовать штурм Капитолия как теракты 11 сентября
В понедельник 15 февраля спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила планы по созданию специальной комиссии, которая будет расследовать штурм Капитолия, состоявшийся 6 января, сообщает Insider.
Об этом политик заявила в своём письменном обращении к палате представителей, опубликованном на официальном сайте Пелоси.
«Чтобы обеспечить нашу безопасность, безопасность и безопасность (имеется в виду безопасность страны, безопасность «храма демократии» Капитолия и безопасность конгрессменов. — ИноТВ), своим следующим шагом мы должны создать внешнюю, независимую комиссию — по типу той, что расследовала теракты 11 сентября», — написала спикер. По словам Пелоси, комиссия должна будет выяснить «факты и причины, касающиеся внутренней террористической атаки на Капитолий 6 января 2021 года».
Кроме того, как заявила политик, она также хочет, чтобы независимые эксперты изучили уровень готовности и ответные меры, предпринятые полицией Капитолия и прочими правоохранительными службами во время штурма. Insider напоминает, что в ходе инцидента погибли пять человек, включая одного из сотрудников полиции Капитолия.
Спикер добавила, что отставной генерал-лейтенант армии США Рассел Оноре уже в течение нескольких недель после штурма проводит проверку в отношении инфраструктуры системы безопасности Капитолия. Его оценки помогут внести необходимые изменения и сделать всё возможное, чтобы подобные атаки не повторялись. Как отметила Пелоси, Оноре работает с различными комитетами конгресса и продолжит вносить предложения.
По информации СМИ, почти через шесть недель после событий 6 января в Капитолии остаются 5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США. Как ожидается, там они пробудут как минимум до середины марта. Обвинения в отношении инцидента были выдвинуты уже более чем 250 участникам штурма, а вот экс-президента Трампа по итогам разбирательства в конгрессе по делу об импичменте за призыв к восстанию оправдали.
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