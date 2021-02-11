Макфарланд: пока американцы отвлекаются на импичмент, Китай проводит военные манёвры с Россией и Ираном

Китай движется к мировому господству, развивая технологии, экономику и союзнические отношения с другими странами, а США постоянно отвлекаются на бессмысленные войны и политические склоки, заявляет экс-заместитель советника президента США по нацбезопасности Кэтлин Макфарланд. По её словам, Америка «толкнула Россию в объятия Китая», и теперь эти страны проводят совместные военные учения.

Кейти, вы давно наблюдаете за Китаем. Может быть, игра уже кончена, и у них сейчас, по сути, есть всё, чего они хотят? А мы низведены до уровня тематического парка «Великая держава»: у нас есть все внешние атрибуты великой державы, но мы не ведём себя как великая держава, а китайцы — ведут.



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Китайцы пока ещё не достигли цели, но твёрдо намерены достичь в этом десятилетии. И они идут к этому различными путями: с помощью технологий, с помощью своей экономики, с помощью альянсов. Теперь они проводят военные учения с русскими, с иранцами, с Турцией. Они выдвигаются вперёд.



И я думаю, Том Фридман прав: отчасти это потому, что Америка… мы совершенно отвлеклись! Двадцать лет мы отвлекались на Ближний Восток, вели войны в Афганистане и Ираке, зная, что нам не победить. И теперь мы снова отвлекаемся. Отвлекались, когда была эта мистификация о России*. А теперь отвлекаемся на этот показательный политический суд — импичмент. Кто же в этом виноват? Не думаю, что Дональд Трамп. Как бы Тому Фридману ни хотелось представить всё в таком свете.



Дональд Трамп был единственным, кто понимал угрозу, исходящую от Китая. В отличие от Джо Байдена, который говорит: «Да ладно вам, они очень хорошие!» А вы, Марк, знаете, что они хотят съесть наш завтрак, обед и ужин, и ждут, что мы это ещё и оплатим.



Конечно! Вы упомянули эти военно-морские учения, которые они проводят вместе с русскими и иранцами. И мы слышали о том, что все эти ребята, может быть, и против нас, но они и друг с другом не особенно ладят. А по виду — как будто бы ладят! Они проводят это в Индийском океане, который, на памяти некоторых ныне живущих, был британским озером. А теперь все эти порты в Бирме, Бангладеш и Шри-Ланке контролирует Китай! Они довольно быстро поднимаются!



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Они чётко знают, что делают, и у них есть стратегический план. Когда вы говорите: «Они друг друга не любят, русские не любят Китай…» — кому какая разница? Они ведут друг с другом дела. А мы, Соединённые Штаты, раскручивая эту мистификацию о России, толкнули Россию в объятия Китая.



Да.



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: А теперь посмотрите, что происходит в последние пару дней. Немцы заявили: «Мы не хотим выбирать, чью сторону принять — Китая или Соединённых Штатов». И они также сказали: «Россия, давай, строй трубопровод! Нам нужен российский газ». А где же здесь Соединённые Штаты? Мы просто приносим чековую книжку и совершаем одни и те же ошибки. Джо Байден говорит: «Америка вернулась». Правда? Вернулась в старые добрые времена, когда нами все помыкали, а мы за всё платили?



Дата выхода в эфир 09 февраля 2021 года.



* Имеется в виду история о «сговоре» команды Дональда Трампа с Россией (прим. ИноТВ).