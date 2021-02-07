Осознать и прочувствовать конкуренцию — National Interest об американском ответе на милитаризацию космоса Россией и Китаем
Космическое пространство сегодня является перегруженной сферой конкуренции и соперничества. Как заявил глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон, конкуренты Америки — Китай и Россия — милитаризируют космос с помощью космического оружия, что требует активного участия в защите имеющихся там американских интересов.
«Это активное участие должно быть на наших условиях, чтобы мы могли полностью и свободно действовать в этой области, когда, где и как нам необходимо. Это, разумеется, классическое определение превосходства в какой-то сфере», — добавил Дикинсон.
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