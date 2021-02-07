Осознать и прочувствовать конкуренцию — National Interest об американском ответе на милитаризацию космоса Россией и Китаем

Вашингтон очень серьёзно относится к попыткам соперников — Китая и России — милитаризовать космос, поэтому США намерены развивать свой военный потенциал. Как пишет The National Interest, глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон представил трёхэтапный стратегический подход, в соответствии с которым американские космические войска должны выйти на следующий этап подготовки к боевым действиям.

Космическое пространство сегодня является перегруженной сферой конкуренции и соперничества. Как заявил глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон, конкуренты Америки — Китай и Россия — милитаризируют космос с помощью космического оружия, что требует активного участия в защите имеющихся там американских интересов.

«Это активное участие должно быть на наших условиях, чтобы мы могли полностью и свободно действовать в этой области, когда, где и как нам необходимо. Это, разумеется, классическое определение превосходства в какой-то сфере», — добавил Дикинсон.

Он также изложил трёхэтапный стратегический подход, который он планирует развернуть в ближайшие дни в качестве плана, в соответствии с которым Космические войска должны выйти на следующий этап подготовки к боевым действиям. Первый принцип заключается в том, чтобы «осознать и прочувствовать конкуренцию». Он основан на осознании того, что сложность и опасность космического оружия противника стремительно растут и оно угрожает успешному выполнению операций.

Вторым принципом, изложенным Дикинсоном, являются командование и контроль. Как отмечает издание, в данной области в последние месяцы наблюдаются значительная активность и серьёзные изменения. Например, Пентагон строит и размещает на средней и низкой околоземной орбите огромное количество спутников, для того чтобы ускорить работу сенсорных сетей, облегчить непрерывную связь и повысить имеющуюся устойчивость к внешнему воздействию, а также обеспечить дублирование средств связи при проведении космических операций.

Третье направление работы, по словам Дикинсона, заключается в том, чтобы развивать и поддерживать ключевые отношения с союзниками. Например, союзникам по НАТО необходимо будет обмениваться информацией об угрозах или согласовывать цели, особенно с учётом растущего числа космических полётов и количества межконтинентального оружия, такого как межконтинентальные баллистические ракеты.