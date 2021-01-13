Der Spiegel: штурм конгресса — намёк на новую Гражданскую войну в США

Штурм Капитолия в Вашингтоне провёл чёткие параллели между Гражданской войной в США и протестом сторонников Дональда Трампа, недовольных его поражением на выборах, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, волнения правых радикалов рискуют не закончиться после инаугурации Джо Байдена: правые организации уже призывают к очередным маршам, основываясь на новом мифе о Дональде Трампе, похожем на миф о правом деле Конфедерации в ходе Гражданской войны.

В ходе состоявшегося на прошлой неделе штурма здания конгресса в Вашингтоне один из демонстрантов пронёс в Капитолий знамя Конфедерации, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, он хорошо осознавал символичность своих действий, заявив позднее о том, что «мы подали сигнал».

Как пишет Der Spiegel, демонстрация флага Конфедерации в конгрессе шокировала многих американцев, поскольку она провела чёткие параллели между Гражданской войной в США и протестом радикальных сторонников Дональда Трампа. Издание отмечает, что на футболках некоторых из них были надписи «Гражданская война». При этом имелись в виду не события середины XIX века, а противостояние, начавшееся со штурма Капитолия в 2021 году.

«Всё это не закончится 20 января. Радикальные силы объединятся под знаменем реставрации», — приводит издание слова историка Джелани Кобба. Для многих американцев Гражданская война между Севером и Югом так и не закончилась, отмечает Der Spiegel. После поражения Конфедерации в 1865 году возник миф о «недостижимой цели», провозглашавший, что дело Юга было правым. Теперь же Трамп инсценирует своё поражение на выборах как новый миф. Его сторонники, штурмовавшие конгресс, как и их предшественники, выступают за угнетение цветного населения. Как пишет Der Spiegel, события минувшей среды стали очередной атакой на цветных избирателей.

Как отмечает издание, чем больше информации появляется о штурме конгресса, тем понятнее становится, что это была скоординированная акция, частично поддержанная верхушкой Республиканской партии. Вполне возможно, что это даже была репетиция перед инаугурацией Джо Байдена на следующей неделе. Праворадикальные организации призывают к новым маршам — на этот раз вооружённым.