Hill: Трамп обвинил демократов в попытке отвлечь внимание от провалов Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил «левацкий» специальный комитет по расследованию штурма Капитолия в попытках отвлечь внимание американцев от «исторических и глобальных катастроф», возникших из-за провалов Джо Байдена и демократов, пишет The Hill. Он также добавил, что этот комитет, состоящий преимущественно из демократов, в очередной раз разоблачил себя как «однопартийное мошенничество».
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил специальный комитет палаты представителей, расследующий нападение на Капитолий 6 января, в попытке отвлечь внимание американцев от «глобальных катастроф», возникших из-за провалов со стороны американского лидера Джо Байдена и демократов, пишет The Hill.
В заявлении, опубликованном через его комитет политических действий «Спасите Америку», Трамп выдвинул эти обвинения после того, как комитет в рамках проводимого им расследования запросил документы и переписку его администрации.
«Левацкий «специальный комитет» ещё раз разоблачил себя как однопартийное мошенничество и растрату долларов, уплаченных налогоплательщиками, из-за своего запроса, который по времени был подан так, чтобы отвлечь американцев от исторических и глобальных катастроф, вызванных неудачами Джо Байдена и демократов», — сказал Трамп.
Бывший президент далее заявил, что эта однопартийная инициатива будут реализовываться в ущерб «давно устоявшимся правовым принципам привилегий». При этом он добавил, что «привилегии исполнительной власти будут защищены».
«Привилегии исполнительной власти будут защищены не только за счёт моей администрации и патриотов, которые работали рядом со мной, но и за счёт офиса президента Соединённых Штатов и будущего нашей нации, — отметил Трамп. — У этих демократов есть только одна избитая уловка — политический театр, и их последний запрос только усиливает эту жалкую реальность».
Ранее в среду, как пишет The Hill, специальный комитет разослал письма в несколько ведомств, в том числе в ФБР, Министерство внутренней безопасности и Национальный архив, где хранятся записи Белого дома, пишет The Hill.
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