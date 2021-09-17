Daily Sabah: ОДКБ развернёт войска на таджикско-афганской границе

Члены ОДКБ в ходе саммита организации в четверг договорились о размещении войск на таджикско-афганской границе для противодействия террористической угрозе, пишет Daily Sabah. Как подчёркивается в материале газеты, в ОДКБ сильно обеспокоены возможными последствиями последних событий в Афганистане для соседних стран, однако обещают оказать Таджикистану всю необходимую поддержку.

Члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в четверг в рамках саммита организации в Душанбе выразили готовность оказать поддержку Таджикистану в случае ухудшения ситуации на границе с Афганистаном, сообщает Daily Sabah.

Как пишет турецкое издание, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что страны — члены организации, в которую входят Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Киргизстан и Казахстан, договорились разместить войска в приграничных с Афганистаном районах Таджикистана для противодействия угрозе терроризма и организации операций по борьбе с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией. По данным Daily Sabah, Зась подчеркнул, что в случае обострения ситуации в Афганистане ОДКБ окажет Душанбе всю необходимую военно-техническую поддержку.

На саммите члены ОДКБ договорились нарастить сотрудничество между профильными ведомствами и спецслужбами для борьбы с экстремистскими и радикальными группировками, а также обсудили механизмы совместного противодействия интернет-пропаганде, говорится в материале Daily Sabah.

Между тем, как отмечается в статье, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает переговоры с «Талибаном»*, добиваясь устранения любых рисков для соседних государств. «Они (талибы) сами провозгласили свои цели, в том числе приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом, борьбе с наркотрафиком, заверили всех остальных, что они сделают всё, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран», — приводит Daily Sabah слова министра.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, который участвовал в саммите по видеосвязи, поскольку на этой неделе ушёл на самоизоляцию, заявил, что все члены ОДКБ поддержали «вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплочённость». «Мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах», — цитирует главу государства Daily Sabah.

По данным турецкой газеты, в саммите ОДКБ также приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

