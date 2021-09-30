Fox News: американских женщин хотят сделать военнообязанными

Новый законопроект, принятый палатой представителей конгресса США, обязывает женщин вставать на воинский учёт. Это беспрецедентная мера в истории Америки, подчёркивает Fox News. Сторонники законопроекта уверяют, что женщин не будут посылать на поле боя, но это лишь пустые слова, заявляет конгрессмен-республиканец Чип Рой.

Итак, в последний месяц стало вполне понятно, что руководство Пентагона не служит стране и не служит верным и достойным уважения людям, сражающимся на наших войнах. Оно сработало просто ужасно. Помощи ждать не от кого, кроме конгресса США, который имеет право надзора за нашими вооружёнными силами.



Итак, палата представителей только что проголосовала за новый оборонный законопроект. Конгресс призвал хоть кого-то к ответу? Нет, он только потратил ещё кучу денег. Этот законопроект был принят подавляющим большинством голосов: 316 против 113. 134 республиканца это одобряют! 700 миллиардов долларов для Пентагона. Никакого наказания для генералов и руководителей вроде Марка Милли, которым за многие десятилетия не удалось выиграть ни одной войны!



Но есть в этом законопроекте и одно принципиальное новшество. Он обязывает женщин вставать на воинский учёт. То есть женщин теперь заставят сражаться на наших войнах. Комитет сената по вооружённым силам уже одобрил вариант оборонного законопроекта с точно таким же требованием. Это прошло почти незамеченным, но это огромная перемена! Беспрецедентная в истории США.



Чип Рой из Техаса — один из очень немногих республиканцев в конгрессе, выступивших против этого. Сегодня он с нами. Он объяснит нам свою позицию. Большое спасибо, что нашли для нас время, господин конгрессмен. Итак, это одно из событий, о котором большинство людей знать не знают. Вы уделяете этой теме много внимания — расскажите нам почему.



ЧИП РОЙ, конгрессмен США: Это очень важно. Одна из причин заключается в том, что моя жена сказала мне, что, если я поддержу этот законопроект, она пойдёт агитировать против меня. У неё на этот счёт очень твёрдые убеждения, как и у меня. Послушайте, пять лет назад ваше Министерство обороны, наше Министерство обороны, потратило 36 миллионов долларов на исследование боеспособности. И что же обнаружили по итогам этого исследования? Вы будете потрясены, Такер! Потратив эти 36 миллионов долларов, они узнали, что подразделения, состоящие только из мужчин, в 70 процентах случаев эффективнее разнополых подразделений.



А теперь ваш конгресс голосует за закон об оборонном бюджете, и 135 республиканцев — две трети ваших республиканцев — голосуют за! А по этому закону женщин будут отправлять на поле боя. И речь идёт не о добровольцах. Речь идёт о том, что женщинам придётся регистрироваться для призыва в вооружённые силы. В тот же самый законопроект были включены так называемые красные флаги — возможность забрать оружие у людей, состоящих на действительной военной службе, чепуха из «Зелёного нового курса», всевозможные положения из критической расовой теории и левацкие идеи. И республиканцы за это послушно проголосовали!



Нельзя не задаться вопросом: почему? Я бы сказал, что это из-за власти. Это оборонно-промышленный комплекс. Такой же, как большой санитарно-промышленный комплекс, досаждающий нам с вакцинами. И большие профсоюзы в образовательной сфере, рассказывающие нашим детям, что Америка — это зло. И никто из республиканцев в Вашингтоне не хочет бороться с этими большими организациями. Но именно это нам и нужно делать, если мы действительно хотим изменить этот город.



Когда этот закон будет принят, много ли пройдёт времени, прежде чем «Морских котиков» и другие подразделения военного спецназа начнут критиковать за неприемлемое засилье мужчин? Почему бы тогда не обязать «Морских котиков» включать женщин в свои отряды?



ЧИП РОЙ: Это важные вопросы. И так много моих коллег готовы находить отговорки, пустые слова: «Не беспокойтесь! Женщин никогда не будут призывать!» А потом они говорят: «Знаете, ведь призыв будет нужен только в случае войны с Китаем, потому что тогда нам придётся воевать против 30 миллионов мужчин». И я спрашиваю: «Так будут призывать или нет?» На это мне говорят: «Не беспокойтесь! Их никогда не пошлют в бой». Но, Такер… Верите ли вы федеральным властям? Тем самым федеральным властям, которые только что бросили Афганистан, открыли нашу границу настежь, оставили 85 миллиардов долларов «Талибану»*?



Дата выхода в эфир 27 сентября 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



