Как можно служить тому, кто бросил своих: ведущий Fox признался, что будь он военным — ушёл бы в отставку

По имеющейся информации, в субботу и воскресенье у аэропорта в Кабуле были американцы, которых так и не пустили в самолёты, хотя последние улетали практически пустыми, передаёт Fox News. Ведущий Шон Хэннити, комментируя эту новость, заявил, что если бы он служил в армии, то ушёл бы в отставку, потому что не смог бы работать на нынешнего президента США Джо Байдена.

С нами на связи главный редактор портала JustTheNews.com Джон Соломон, который сообщит нам новые детали происходящего. Джон, расскажите нам о своём материале.



ДЖОН СОЛОМОН, главный редактор портала Just The News: Хорошо. В субботу и воскресенье в то самое время, когда девицы в Пентагоне, Госдепе и Белом доме заявляли, что любой американец, желающий отправиться домой, сможет вернуться на родину, (в Афганистане. — ИноТВ) разворачивалась вот какая картина.



Там были американцы, которые размахивали своими паспортами. Эти люди прошли через контрольно-пропускные пункты талибов. И вот уже у ворот, которые контролировались американскими военными, они размахивали паспортами: «Мы американцы. Пустите нас». Но их не впустили.



Один полковник, который наблюдал за этим издалека, говорит, что мы оставляем без внимания тот факт, что мы бросили там американцев. Он не мог в это поверить. Я пообщался с солдатами и их друзьями на линии фронта. Эти военные хотели открыть ворота и впустить американцев, однако Госдеп и вышестоящее руководство не разрешили их впускать. И всё, что там происходило, шло вразрез с телевизионными заявлениями администрации Байдена.



Получается, военным пришлось выполнять приказы главнокомандующего?



ДЖОН СОЛОМОН: Верно.



Тут уже один человек попал в неприятности за высказанное им мнение об этом провале. Более 90 отставных адмиралов и генералов охарактеризовали это как нечто отвратительное. Они высказали своё мнение.



Никого не привлекли к ответственности (за случившееся в Афганистане. — ИноТВ). Джо хвалит себя и всех остальных. Однако мы сейчас находимся в следующей ситуации — поправьте меня, если я не прав: американцы находились у аэропорта имени Хамида Карзая, прямо у ворот, контактировали с нашими военными и те не провели их через ворота и не посадили в самолёты, которые улетали преимущественно пустыми. И вот так улетели последние самолёты.



ДЖОН СОЛОМОН: Да, именно такая картина вырисовывается из документов, со слов рядовых граждан, участвовавших в спасательной миссии, со слов военных чиновников, подтвердивших, что именно это и происходило у ворот в субботу и воскресенье.



Если бы я служил в армии, то подал бы в отставку. Я бы не смог работать на этого человека. Я бы не смог больше уважать себя, понимая, что я бросил американцев. Отличный репортаж. Джон Соломон. Благодарим вас.



Дата выхода в эфир 02 сентября 2021 года.